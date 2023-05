Soudan: Guterres condamne le pillage de bureaux du PAM à Khartoum

Le Secrétaire général de l'ONU a fermement condamné lundi le pillage de bureaux du Programme alimentaire mondial (PAM) à Khartoum, la capitale soudanaise, au cours du week-end, le qualifiant de « violation » des installations humanitaires.

Dans une déclaration publiée par son porte-parole, António Guterres a noté que « la plupart, sinon la totalité, des agences des Nations Unies et de nos partenaires humanitaires ont été touchés par des pillages à grande échelle », depuis que les affrontements entre l'armée et des paramilitaires ont commencé le 15 avril.

S'adressant aux journalistes lors du briefing quotidien de l'ONU lundi, le porte-parole adjoint Farhan Haq a déclaré que c'était principalement du matériel de bureau et informatique qui avait été volé ce week-end, par des pillards jusqu'ici non identifiés.

Près d'un quart des stocks alimentaires du PAM pillés

Il a rappelé qu'au total, quelque 17.000 tonnes de nourriture avaient été emportées, principalement au cours des premiers jours des combats, d'une valeur d'au moins 13 millions de dollars - mais probablement bien plus que cela, une fois qu'un inventaire complet pourra être dressé.

M. Haq a déclaré que le PAM avait prépositionné environ 80.000 tonnes de céréales et d'autres denrées alimentaires avant le début des violences le 15 avril, soulignant que le pillage privait les civils d'une aide potentiellement vitale.

Il a confirmé qu'aucune nourriture n'avait été volée pendant la vague de pillages du week-end.

« Il s'agit de la dernière violation des installations humanitaires depuis le début de la crise », indique le communiqué du porte-parole du Secrétaire général de l'ONU. « Le Secrétaire général réitère la nécessité pour les parties de protéger et de respecter les travailleurs et les installations humanitaires, y compris les hôpitaux. Les civils et les infrastructures civiles doivent être protégés afin de sauver des vies ».

« Les besoins du peuple soudanais, qui est pris dans une catastrophe humanitaire, doivent passer en premier », a-t-il ajouté.

L'ONU et ses partenaires s'efforcent d'étendre l'aide humanitaire

M. Haq a déclaré que l'ONU et les partenaires humanitaires « travaillaient à étendre les opérations humanitaires », notamment en améliorant le réseau de distribution de l'aide au Soudan, « alors que nous répondons à des besoins en croissance rapide ».

Dans l'État du Nil Bleu, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et ses partenaires soutiennent des programmes de santé et de nutrition, y compris la vaccination, le dépistage et le traitement de la malnutrition, ainsi que des soins pour les femmes enceintes et des services de santé reproductive, a-t-il précisé aux journalistes.

Au Darfour Nord, il a indiqué que des médicaments, de l'eau et d'autres articles avaient été acheminés vers une vingtaine d'établissements de santé, ainsi que des services d'assainissement et d'hygiène, avec au moins 100.000 litres d'eau acheminés par camions.

L'aide de l'OMS commence à arriver

Vendredi, 30 tonnes de fournitures médicales ont été livrées à Port-Soudan par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), en collaboration avec les Émirats arabes unis, a-t-il poursuivi.

« La cargaison contenait suffisamment d'articles de traumatologie, de médicaments essentiels et d'articles chirurgicaux d'urgence pour 165.000 personnes via 13 grands établissements de santé. Il s'agit de la première livraison aérienne de l'OMS au Soudan depuis l'éclatement du conflit », a-t-il dit.

Il a ajouté que le dédouanement avait été obtenu la semaine dernière pour environ 80 tonnes de fournitures médicales qui ont été déchargées à Port-Soudan - où l'ONU et d'autres agences basent leurs opérations et créent une grande plaque tournante, après avoir quitté Khartoum.

Ces fournitures comprennent des fluides intraveineux et des fournitures pour le traitement des blessures traumatiques et de la malnutrition aiguë sévère.

« Avec davantage d'envois humanitaires qui devraient arriver au Soudan dans les jours et les semaines à venir, nous demandons que le dédouanement soit accéléré afin de garantir que l'aide vitale puisse atteindre les personnes dans le besoin le plus rapidement possible », a déclaré M. Haq.

Les opérations du PAM se poursuivent

La semaine dernière, le PAM a redémarré ses opérations au Soudan pour répondre aux besoins de 384.000 réfugiés préexistants, de communautés d'accueil et de personnes précédemment et nouvellement déplacées à l'intérieur des Etats de Gedaref, Gezira, Kassala et Nil Blanc, a dit M. Haq.

« C'est la première fois que le PAM fournira une aide alimentaire d'urgence à Gezira, où nous voyons des familles fraîchement déplacées ayant fui les affrontements à Khartoum ».