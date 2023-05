Sénégal: BRVM - Baisse de 14 milliards FCFA de la capitalisation du marché obligataire ce 8 mai 2023.

A la fin de la journée de ce lundi 8 mai 2023, la capitalisation boursière du marché obligataire de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une baisse de 13,992 milliards FCFA.

Cette capitalisation s'est établie à 9931,964 milliards de FCFA contre 9945,956 milliards de FCFA la veille.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 1,042 milliards, se situant à 7399,002 milliards de FCFA contre 7400,044milliards de FCFA le 5 mai 2023.

Pour sa part, la valeur des transactions s'est établie à 972,512 millions de FCFA contre 1,941 milliard de FCFA la veille.

Concernant les indices phares, ils sont en repli. L'indice composite (l'indice général de la Bourse) a ainsi cédé 0,02% à 198,88 points contre 198,91 points la veille.

L'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) enregistre aussi une baisse de 0,16% à 99,45 points contre 99,61 points précédemment.

L'indice BRVM Prestige (qui regroupe l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), enregistre la plus forte baisse soit -0,54% à 101,85 points contre 102,40 points précédemment.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres CFAO Côte d'Ivoire (plus 7,48% à 790 FCFA), BOA Mali (plus 7,23% à 1 335 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (plus 6,66% à 85 995 FCFA), UNIWAX Côte d'Ivoire (plus 5,56% à 665 FCFA) et Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (plus 2,94% à 2 100 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 6,47% à 650 FCFA), Total Sénégal (moins 5,75% à 2 460 FCFA), Total Côte d'Ivoire (moins 3,23% à 2 100 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 2,26% à 650 FCFA) et Oragroup Togo (moins 2,25% à 2 200 FCFA).