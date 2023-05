Afrique du Nord: Retour de la Syrie dans le giron arabe - Les efforts rassembleurs de l'Algérie ont porté leurs fruits

ALGER — Le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe se veut une nouvelle victoire de l'Algérie et un aboutissement des efforts du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune qui n'a eu de cesse d'affirmer que la Syrie "est un membre fondateur de la Ligue arabe et ne saurait être isolée de son environnement arabe".

Le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe est le fruit des efforts de l'Algérie, notamment durant sa présidence du Sommet de la Ligue arabe, et un pas en avant grâce à son engagement à opérer un nouveau départ de l'action arabe commune vers l'unification et la promotion des valeurs de solidarité et d'entraide, face aux défis qui se posent aux niveaux régional et international.

Dans toutes les réunions de la Ligue arabe, l'Algérie était le premier pays à avoir plaidé pour la réintégration de Damas dans son giron arabe, ce qui en dit long sur sa vision de réunir les arabes et d'unifier leur position vis-à-vis des défis auxquels fait face la Nation arabe.

Cette position a été affichée dans nombre de déclarations du Président Tebboune à la presse, à l'instar de celle où il avait affirmé que "lorsque nous organisons un sommet arabe, il faut qu'il soit rassembleur et qu'il constitue un nouveau départ pour unifier le monde arabe déchiré. Nous sommes un Etat qui fédère toujours les belligérants".

"La Syrie est censée participer à ce Sommet", avait encore affirmé le président Tebboune avant la tenue du Sommet arabe d'Alger, en réponse à une question d'un journaliste sur le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe.

A la lumière des efforts de l'Algérie au sommet rassembleur arabe, le Conseil de la Ligue arabe avait décidé, lors de sa réunion dimanche, la réintégration de la Syrie et la reprise de sa participation aux réunions du Conseil de la Ligue.

Le président de la République a reçu, ce lundi, un appel téléphonique de son frère, le président de la République arabe syrienne, pays frère, M. Bachar al-Assad, lors duquel il lui a fait part de ses vifs remerciements et sa considération pour les efforts incessants qu'il avait consentis en faveur du retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe, à la faveur de la présidence algérienne du Sommet arabe.

A son tour, le président de la République a exprimé à son homologue syrien sa considération et ses félicitations pour le retour de la Syrie, pays frère, au sein de la Ligue arabe, souhaitant au peuple syrien frère davantage de progrès et de force, et à l'action arabe commune la réalisation des aspirations des peuples arabes à davantage de stabilité et de développement.

Lors de sa rencontre périodique avec les représentants de médias nationaux, tenue mercredi dernier en marge de la cérémonie qu'il a présidée à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le président de la République a affirmé que "ce que fait l'Algérie envers la Syrie part du principe qu'il s'agit d'un membre fondateur de la Ligue arabe" et que "ce pays frère ne saurait être privé de ses droits", soutenant que la position de l'Algérie à l'égard de la Syrie "n'a jamais changé".

Il a noté, à cet égard, que les positions de l'Algérie et toutes ses initiatives reposaient exclusivement sur le principe de solidarité et d'entraide arabe loin des calculs politiques et des intérêts étroits.

La solidarité de l'Algérie avec la Syrie s'est également illustrée lors du séisme qui a frappé ce pays en février dernier, l'Algérie étant le premier pays à avoir dépêché une équipe qualifiée en mesure de faire face aux répercussions désastreuses du séisme.

Le président syrien, M. Bachar al-Assad, avait salué les positions de l'Algérie en faveur des questions arabes et syriennes en particulier, affirmant que "l'Algérie restera présente dans la mémoire de notre génération et de celle des générations futures".

La visite du ministre syrien des Affaires étrangères et des Expatriés, M. Fayçal Al-Meqdad, en avril dernier en tant qu'Envoyé spécial du président de la République arabe syrienne, avait constitué une opportunité pour exprimer la reconnaissance à l'Algérie pour ses positions vis-à-vis de la Syrie.