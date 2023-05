Maroc: L'Association marocaine de la Musique andalouse célèbre jeudi à Casablanca le patrimoine musical marocain

Rabat — L'Association Marocaine de la Musique Andalouse (AMMA) organise, jeudi à Casablanca, une grande célébration artistique sous le thème "Le patrimoine musical marocain, carrefour des cultures et passerelle entre les différentes générations".

Initié sous l'égide du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (MJCC), en partenariat avec Wecasablanca et avec le soutien de la Société de Gestion de la Loterie Nationale (SGLN), cet évènement, prévu au Mégarama-Casablanca, mettra en exergue la richesse du patrimoine musical national et l'attachement des Marocains, issus de différentes régions et traditions, à leurs racines et culture marocaine plurielle, indique l'AMMA dans un communiqué.

Pour cette célébration, l'AMMA invite le grand maître Mohamed Briouel, accompagné du prestigieux orchestre andalou de Fès, aux côtés d'une sélection artistique nationale composée de musiciens et chanteurs, jeunes et moins jeunes, issus des différentes régions du Royaume : Fès, Meknès, Tanger, Tetouan, Taza, Chefchaouen, Rabat, Salé, Casablanca, Essaouira et Marrakech, relève le communiqué.

Ces artistes représentant la pluralité de notre patrimoine sont invités à se produire ensemble lors d'un concert inédit, où différents styles musicaux se côtoieront pour rendre hommage aux grands maîtres du patrimoine musical national, dont l'apport inestimable a permis la préservation et la pérennisation de l'héritage musical marocain au profit des générations futures, souligne-t-on.

"Cette sélection artistique nationale verra également la participation de chanteurs de renom, dont la diva Abir El Abed aux côtés des ténors Avi Delevante et Ahmed Marbouh. Tous nous enchanteront par leur florilège musical varié, dans une communion spirituelle qui nous transportera de la musique andalouse classique au Melhoun, sans oublier l'art Chgouri ainsi que les répertoires de feu Abdessadek Chkara et d'autres styles musicaux", poursuit la même source.

"La Loterie Nationale consacre l'intégralité de ses revenus à des actions sociales et solidaires. Elle contribue ainsi au développement du paysage économique et social marocain notamment à travers sa participation à la promotion de la culture", fait savoir la SGLN, Partenaire de l'AMMA, citée dans le communiqué.

"Dans le sillage de son engagement en faveur de la préservation du riche héritage musical marocain, l'AMMA se réjouit d'organiser une nouvelle manifestation culturelle qui transportera son audience dans un voyage intemporel, à travers les mélopées artistiques de musiciens pleinement investis en faveur de la pérennisation de la musique andalouse", a déclaré la présidente fondatrice de l'AMMA, Fatima Mabchour.

L'Association Marocaine de la Musique Andalouse est une association très active dans la promotion de la diversité et de la richesse de la musique andalouse marocaine, ses composantes et ses dérivées. Un engagement qui s'exprime à travers de multitudes initiatives destinées à préserver le patrimoine culturel, spirituel et civilisationnel du Maroc.

Fondée au plus fort de la crise sanitaire et de ses répercussions qui ont bouleversé le monde entier, l'AMMA s'est évertuée à apporter lumière et couleurs à la vie culturelle au Maroc, et ce grâce à la musique, pendant des temps tumultueux. L'AMMA s'est distinguée en organisant des manifestations musico-culturelles de haute facture, la création et la multiplication des ateliers d'apprentissage du chant Andalou, orchestres andalous et festivals, aussi bien au Maroc qu'à l'étranger.