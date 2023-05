Sénégal: Taïba Niassène / Célébration de la journée de l'Europe - L'Ue et Enabel sur les traces de leurs investissements

La journée mondiale dédiée à l'Europe a été célébrée cette année dans la commune de Taïba Niassène (département de Nioro). Présidée en cette dernière édition par le ministre de l'Economie, du Plan et de la coopération Oulimata Sarr aux côtés des ambassadeurs du Royaume de Belgique et de l'Union européenne (Ue), cette journée a surtout été prétexte pour ces partenaires au développement de visiter les nombreux investissements effectués dans la région de Kaolack, et singulièrement dans la commune de Taïba Niassène.

Ce sont en l'occurrence ces réalisations qui sont classées sur le lot de celles qui doivent garantir la bonne gouvernance dans le programme relatif au futur Agropole centre de la région de Kaolack pour lequel la coopération du Royaume de Belgique est en train de jouer un rôle central. Puisque de son ancienne réputation de bassin arachidier, la zone centre s'est reconvertie depuis quelques années en bassin agricole, cet instrument multidimensionnel en termes d'exploitation de produits agricoles, de la pêche et de l'élevage selon les partenaires de l'Ue et de Enabel va jouer un rôle prépondérant dans le dispositif économique local et sera sans doute un moteur de croissance pour la région.

Ainsi dans cet itinéraire, la délégation de l'Union européenne a profité de ce bref séjour pour visiter les projets structurants de transformation des produits locaux (arachides et céréales) générés par les femmes de Taïba Niassène. Et par conséquent, elle se dit satisfaite de la prestation des femmes, leur niveau d'organisation et autres performances qu'elles montrent en permanence dans le cadre de leurs activités professionnelles. Aussi une occasion pour ces partenaires au développement de dire leur intention de poursuivre sans relâche leurs accompagnements aux différents programmes de développement initiés dans la région notamment pour le compte des femmes et des jeunes.

Ouverte aux autres formes d'investissements opérées dans la région, cette journée de l'Europe a aussi permis à la délégation du Ministre Oulimata Sarr de visiter la centrale photovoltaïque de la commune de Kahone. Cette centrale qui est bâtie sur une superficie de 36 ha dispose d'une capacité de production de 44 Mégawatts. En termes de couverture, elle peut alimenter une population de 300.000 ménages et devient la plus grande centrale du genre de l'Afrique occidentale. Puisque le rôle du ministère de l'économie, du plan et de la coopération est aussi d'attirer le secteur privé vers le financement des projets structurants, Mme Olimata Sarr a inscrit cette centrale dans cet environnement d'affaires et compte la présenter comme exemple au prochain sommet de la Cop 28 à Dubaï.