Cote d'Ivoire: Diabo-Municipales 2023 - Watchard Kedjebo confie sa candidature aux populations

Pour son élection à la tête de la municipalité de Diabo, le candidat du RHDP, Ferdinand Kouassi dit Watchard Kedjebo, veut compter sur l'ensemble des fils et filles de la circonscription, avec la bénédiction de la chefferie traditionnelle.

Après son accueil triomphal le vendredi 21 avril 2023 par les militants et les populations, le porte-étendard du parti au pouvoir pour les municipales du 2 septembre prochain, a rencontré successivement les garants des us et coutumes et les populations. Aux têtes couronnées qui avaient à leur tête le chef du canton Mamela, Nanan Thomas Battey, il a confié sa candidature. « Je suis venu vous porter officiellement la nouvelle de ma désignation en qualité de candidat devant défendre les couleurs du RHDP aux élections municipales à venir dans notre localité.

C'est une lourde responsabilité que le Président de la République Alassane Ouattara vient de nous confier. C'est pourquoi, je viens vous confier cette candidature afin que vous puissiez nous aider à relever ce défi », a indiqué Watchard Kedjebo avant de les rassurer de son engagement à travailler main dans la main avec tous les fils et toutes les filles pour le bonheur des populations.

En marge de cette rencontre, le candidat du RHDP a échangé avec les populations. A l'occasion, il les a rassurées de sa ferme volonté à oeuvrer pour l'union et le rassemblement de tous afin de relever ensemble les nombreux défis à venir. » Watchard Kedjebo seul, ne fera pas le RHDP. Ma désignation est un challenge, celui du rassemblement. J'ai l'obligation de réunir autour de moi, tous ceux qui veulent contribuer au développement de notre localité. Nous allons tout faire pour que le RHDP triomphe avec l'ensemble des cadres de Diabo. Ce ne sera pas la victoire de Watchard Kedjebo, mais celle du RHDP et du développement. Nous allons continuer à tendre la main à tous », a insisté le secrétaire départemental de Diabo-Languibonou.

Il s'est par ailleurs réjoui de l'adhésion des populations au choix du directoire porté sur sa personne pour défendre les couleurs du parti dans la circonscription. Il n'a pas manqué d'exhorter ses parents à être constants à l'effet de bénéficier d'autres projets de développement. « Nous nous réjouissons de cet accueil qui nous a été réservé par les militants et l'ensemble des populations. C'est la preuve que le peuple Gblo a décidé d'adhérer à la politique du Président Alassane Ouattara. On ne peut pas donner la députation au RHDP et donner la mairie à quelqu'un d'autre. Je crois que le peuple Gblo sera constant », a-t-il conclu.