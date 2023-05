Afrique: CAN U17 TotalEnergies 2023 - Moment doux-amer pour Mabena désigné Homme du match

Le prodige sud-africain Siyabonga Mabena a déclaré que c'était un moment doux-amer pour lui d'être nommé homme du match dans un duel que son équipe avait perdu.

Mabena a remporté le prix du joueur du match malgré la défaite 3-2 des Amajimbos contre le Nigeria lors de leur dernier affrontement dans le groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies (AFCON) à Constantine samedi.

Il a marqué le deuxième but, sur un exploit individuel, mais cela n'a pas été suffisant pour voir l'Afrique du Sud gagner le match.

"Je suis content d'être nommé homme du match mais en tant qu'équipe, ce n'est pas le résultat que nous voulions. Nous voulions vraiment gagner ce match pour nous qualifier pour le tour suivant », a déclaré Mabena.

Il ajoute: "En première mi-temps, nous aurions dû profiter du jeu du Nigeria car ils pressaient haut et laissaient des espaces derrière eux. Nous aurions dû les utiliser et marquer pour gagner.

Mabena, qui joue à Mamelodi Sundowns, est devenu l'année dernière le plus jeune joueur à avoir joué dans le championnat d'élite sud-africain et il pense que la possibilité de jouer à la CAN U17 lui a permis d'apprendre et de grandir en tant que joueur.

"Décidément, j'ai progressé dans les matchs que j'ai joués et j'ai beaucoup appris. À ce niveau, il n'y a pas de raccourci vers le succès et vous devez travailler dur. Ce n'est pas facile. En tant qu'équipe, nous avons récolté beaucoup de points positifs et beaucoup d'expérience », a déclaré Mabena.

Il espère maintenant, que quelle que soit l'issue dans le cadre de la désignation des meilleurs troisièmes, que l'équipe restera unie et sera l'avenir du football sud-africain.

"J'espère que nous pourrons grandir ensemble en tant qu'équipe. Nous avons une très bonne équipe et je sais que nous pouvons gagner d'autres tournois. À l'avenir, nous pouvons nous qualifier pour quelque chose. Peut-être pas la Coupe du monde U17 mais même les U20 et les U23, nous avons une chance en tant qu'équipe de faire quelque chose de spécial », a noté Mabena.

L'Afrique du Sud regardera avec impatience le dernier match du groupe C entre le Cameroun et le Burkina Faso, espérant un résultat favorable pour les faufiler en quart de finale.