Afrique Australe: Paix à l'Est - Le sommet de Windhoek a approuvé le déploiement de la force de la SADC en RDC

Le président de la République, chef de l'État et président en exercice de la Sadc, a participé au sommet de cette organisation sous-régionale, le 8 mai, à Windhoek en Namibie, sommet consacré principalement à la restauration de la paix dans la partie est de République démocratique du Congo (RDC).

Un tournant décisif vient d'être pris par une prise de position ferme des pays membres. Christophe Lutundula Apala pene Apala, vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, en a livré la quintessence à la cellule de communication du chef de l'État en ces mots : "Je pense que la grande annonce se trouve dans le communiqué final de ce sommet des chefs d'État de la Communauté de développement de l'Afrique australe (Sadc). " Le sommet a approuvé le déploiement de la force de la Sadc dans le cadre de la force en attente de la Sadc comme pour soutenir la RDC afin de restaurer la paix et la sécurité à l'Est.

Donc, c'est clair que la Sadc s'engage militairement sur le terrain et va déployer incessamment une force". Et de poursuivre : "La Sadc a recommandé que la RDC réunisse toutes les conditions requises pour un sommet de coordination de tous les intervenants et tous les acteurs internationaux sur le terrain afin d'arriver à une action efficace et harmonisée." Le chef de l'État congolais, toujours à l'écoute de sa population, a opté pour cette solution qui verra les forces de la Sadc jouer un rôle prépondérant dans la restauration d'une paix définitive en faisant respecter le sacro-saint principe de l'intangibilité des frontières de chaque pays et ce, conformément aux chartes et traités internationaux.