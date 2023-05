Afrique: CAN U-17 TotalEnergies Algérie 2023 - Le Congo affronte le Mali en quarts de finale

Les Diables rouges des moins de 17 ans affronteront, le 11 mai, à Annaba, les Aiglons du Mali en match comptant pour les quarts de finale de la compétition. Les Congolais ont terminé parmi les deux meilleurs troisièmes de cette Coupe d'Afrique des nations (CAN) après avoir concédé deux matches nuls, respectivement contre la Somalie et l'Algérie , puis une défaite contre le Sénégal.

Le match contre le Mali s'annonce décisif car il permettra au vainqueur de valider non seulement son ticket pour le dernier carré de la compétition mais aussi une qualification pour la phase finale de la Coupe du monde de la catégorie. « Comme je l'ai dit au début de la compétition, nous prenons les matches les uns après les autres. Nous avons atteint notre minimum, à savoir se qualifier pour les quarts de finale. C'est une bonne chance. Maintenant, nous allons jouer les quarts de finale pour rentrer dans l'histoire », a déclaré Fabrizio Eraldo Cesana avant le départ de la délégation congolaise pour Annaba.

Son équipe, a-t-il rassuré, donnera le meilleur d'elle-même pour obtenir un bon résultat face à une équipe du Mali très physique avec des joueurs de grand gabarit et des individualités très fortes. « Nous devons nous préparer pour déjouer leur plan de jeu », a-t-il souligné.

Sur le terrain, les jeunes diablotins produisent un football pétillent. Malheureusement, leurs différentes prestations sont ternies par le manque de réalisme criant devant les buts. « Ce n'est pas nouveau. Nous avons travaillé pour nous améliorer mais je constate qu'il y a quelque chose qui manque quand nous nous présentons devant les buts. Après, c'est difficile à expliquer. Je pense que cela doit être psychologique. On fait tout bien mais quand nous arrivons dans la surface, on est bloqué. On travaillera. Le temps et l'expérience internationale qu'ils ont acquise nous permettront de corriger cette faiblesse. Cela va se régler avec le temps », a promis Fabrizio Eraldo Cesana.

Le sélectionneur des Diables rouges quitte Alger en gardant comme meilleur souvenir la prestation de son équipe face à l'Algérie, pays hôte, puis face au Sénégal dont il ignore toujours les raisons de l'échec de son équipe, concédant le but suite à une charge sur le gardien. A l'opposé, il y a eu télescopage entre le gardien sénégalais et son défenseur. Mais le but congolais a été invalidé pour une faute non existante. « C'est le football », a-t-il commenté, avant de remercier tout le staff technique pour le travail accompli lors de la phase de groupes.

Les quarts de finale de cette quatorzième édition débuteront le 10 mai. Parmi les affiches, le très attendu Maroc-Algérie, à Constantine. Avant, à Alger, le Sénégal affrontera l'Afrique du Sud. Le 11 mai, après le match Mali-Congo, le Nigeria en découdra avec le Burkina Faso.