Algérie: Journée nationale de la mémoire - Plusieurs activités dans l'Ouest du pays

ORAN — La journée nationale de la mémoire commémorant les massacres du 8 mai 1945 a donné lieu, lundi dans les wilayas de l'Ouest du pays, à plusieurs activités, dont l'inauguration de projets de développement.

Les autorités locales civiles et militaires se sont rendues, en compagnie de la famille révolutionnaire et une foule de citoyens, aux carrés des martyrs pour la levée des couleurs nationales, l'écoute de l'hymne national et la pose de gerbes de fleurs, ainsi que la lecture de la fatiha du Saint Coran à la mémoire des chouhada.

A Oran, la cité des 1.000 logements publics locatifs de Bethioua a été baptisée du nom du chahid Maarouf Mohammed (1920-1957), outre la pose de la première pierre de construction d'un groupe scolaire, l'inspection du projet de réalisation d'une structure similaire au village de Bouachria 2 et une visite du Moudjahid Kamli Lakhdar.

A Mostaganem, la cérémonie de commémoration s'est déroulée en présence de la délégation nationale de la protection de l'enfance, Meriem Chorfi, qui a présidé, à cette occasion, le lancement de la caravane de la mémoire sous le slogan "enfance et pérennité de l'histoire" et l'ouverture d'une exposition à la place de la résistance.

D'autre part, cette cérémonie a donné lieu également à l'inauguration d'un stade de proximité à Haï Plateau au chef-lieu de wilaya, baptisé "8 mai 1945".

A Mascara, une cérémonie de ré-inhumation des ossements du Chahid Abdelli Mohammed a eu lieu au carré des martyrs dans la commune de Mamounia, après avoir exhumé ses ossements dans la zone de Lakhlalfa près du mont de Menaouer dans la commune du même nom.

A noter que le Martyr, né en 1926, a rejoint les rangs de la Glorieuse guerre de libération, en 1957, et a assumé la responsabilité d'un des bataillons de l'Armée de libération nationale dans la quatrième région de la wilaya V historique, entre les wilayas de Mascara et de Relizane. Il est tombé au champ d'honneur, en 1959 dans la région de Djebel Menaouer, après un affrontement avec l'armée coloniale française.

A Tlemcen, une caravane médicale organisée par la Direction de la santé et de la population a été lancée, depuis le siège de la wilaya, au profit des zones d'ombre, outre l'inauguration de la mosquée "Saâd Ibn Abi Waqqas" et d'une agence commerciale d'Algérie Télécom, dans la commune de Bensekrane, en plus du lancement d'une campagne de don de sang au niveau de la polyclinique de la même commune.

A la même occasion, une retenue d'eau d'une capacité de 2.000 mètres cubes a été mise en service au profit des habitants de la commune de Sidi Abdelli, ainsi que la mise en service du projet d'électricité agricole dans l'une des fermes spécialisées dans la production de céréales et d'arbres fruitiers dans le village de "Sidi Senoussi", dans la même commune.

A Sidi Bel Abbés, la commune de Sidi Ali Benyoub a abrité la cérémonie de commémoration de cet évènement, sachant que le programme tracé a prévu la mise en place d'une exposition au complexe sportif de proximité Chahid Kettaf Mohamed, organisée par la commune en coordination avec le Musée du Moudjahid, avec la présentation de chants et de spectacles sportifs, ainsi qu'un hommage aux moudjahidine, aux ayants droit et aux retraités.

Une annexe municipale a aussi été inaugurée au Centre Iqti (zone d'ombre) et la mise en service d'un réservoir d'eau d'une capacité de 200 mètres cubes à Bordj Djaâfar, ainsi que des réseaux de gaz naturel et d'eau potable au profit de 26 familles résidant dans le ferme de Belkacem Mohammed (zone d'ombre) dans la commune de Tabia, en plus du lancement de deux opérations de raccordement du douar Azaiza au réseau d'eau potable et la réalisation d'un réservoir d'eau à Boukhanifis.

Le programme de commémoration de cet anniversaire à El Bayadh a donné lieu au lancement d'une caravane historique pour consolider la mémoire nationale, les valeurs de la Glorieuse guerre de libération, organisée par le secteur de la jeunesse et des sports en collaboration avec les secteurs des moudjahidine et de l'éducation avec la participation de moudjahidine de la région et des imams.

Le coup d'envoi a été donné pour la réalisation d'une oeuvre historique sur la région intitulée "l'Atlas historique d'El Bayadh", réalisée par une entreprise de production, avec la collaboration du secteur des moudjahidine.

L'oeuvre comprend des livres, des documentaires de témoignages des moudjahidine de la région et des photos de différents sites et vestiges historiques de la région liée à la Guerre de libération.

A Nâama, une exposition de livres, de photos et de documents d'archives sur l'événement a été organisée, avec la contribution de la direction des moudjahidine et des ayants droit, du Musée de wilaya du Moudjahid, de l'annexe du Centre national des archives de Nâama et des associations locales.

Au Musée de wilaya du Moudjahid, un documentaire intitulé "Les massacres du 8 mai 1945 ... Début du compte à rebours de l'action armée" a été projeté, préparé par le Centre national d'études et de recherches sur le mouvement national et la révolution du 1er novembre.

Le centre universitaire de Nâama a abrité des activités commémorant l'anniversaire avec une conférence et une exposition historique initiée par la direction des oeuvres universitaires et d'organisations estudiantines.

Quant à Relizane, 100 logements publics locatifs ont été distribués dans les communes de Oued R'hiou, Oued Djemâa, Yellel, Aïn Er-Rahma et Sidi Sâada, ainsi que 300 affectations d'aides destinées à l'habitat rural.

A Tiaret, la cérémonie de commémoration de la Journée nationale de la mémoire a été tenue dans la daïra d'Oued Dhab, avec un hommage à la veuve du Chahid Hachemi Abdelkrim et une visite au Moudjahid Miloudi Mohammed à son domicile.

En outre, 577 actes de propriété d'habitations, dans le cadre des lotissements sociaux (auto construction) de six communes ont été distribués, ainsi que 329 affectations d'aides financières pour la réalisation d'habitations rurales, ceci en plus de la mise en service de l'exploitation du projet d'un puits artésien, doté d'un réservoir hydrique de 25 m3, en faveur de 900 habitants de la zone de Fayad oriental.

En outre, un projet d'alimentation de 87 familles en gaz naturel à Gassem Ledjdeb a été mis en service, ainsi que la remise symbolique de 127 actes de concession d'investisseurs dans le domaine agricole.

A Aïn Temouchent, la Moudjahida Belhachemi Aïcha et des ayants-droit ont été honorés. Par ailleurs L'établissement public hospitalier de la commune de Beni Saf a été renforcé par la mise en service d'une unité spécialisée dans la prise en charge des malades cancéreux.