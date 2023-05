Algérie: Journées d'étude sur la production et le développement des énergies renouvelables

BATNA — Deux journées d'étude sur la production et le développement des énergies renouvelables organisées dans le cadre d'un partenariat algéro-allemand ont été ouvertes lundi à l'Ecole nationale supérieure des énergies renouvelables, de l'environnement et du développement durable dans la commune de Fesdis, wilaya de Batna.

Consacrée au thème "Mix énergétique en Algérie: défis et opportunités", la rencontre regroupe des chercheurs et experts algériens locaux et résidents à l'étranger et allemands pour débattre du modèle énergétique spécifique à l'Algérie en fonction de ses potentialités naturelles et ses ressources.

Organisées de concert avec le bureau Konrad Adenauer Stiftung en Algérie et le laboratoire de physique énergétique appliquée de l'université Batna-1, ces journées regroupent des représentants de Sonatrach, de l'Agence de coopération internationale allemande pour le développement (GIZ) et de la société Siemens liée à l'école par un accord de partenariat pour le développement des systèmes consommateurs de peu d'énergie, a indiqué Pr. Leïla Mokhnache, directrice de cette école supérieure.

Opportunité de formation des étudiants, cette rencontre, s'inscrit également dans la stratégie de l'Etat de transition énergétique et de développement de méthodes rapides pour atteindre ce but, a ajouté la même responsable, précisant que l'Ecole nationale supérieure des énergies renouvelables a été chargée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de lancer des recherches et des formations sur la production de l'hydrogène vert.

Cet évènement scientifique est "un premier pas réussi de coordination entre experts et opérateurs du domaine des énergies renouvelables des deux pays (Algérie et Allemagne) en vue de concrétiser un partenariat puissant", ont indiqué à l'APS les deux représentants du bureau Konrad Adenauer Stiftung en Algérie, Nora Beldjoudi (chargé de programme) et Djamel-Eddine Chaïf (chargé du volet économique).

Le directeur du laboratoire de physique énergétique appliquée, Pr. Noureddine Adouane, a estimé que cette initiative est une opportunité pour le transfert des expériences allemandes dans le domaine des énergies renouvelables aux chercheurs algériens et du mix énergétique algérien où la part des énergies renouvelables reste faible.

"Nous œuvrons à définir les meilleures voies de développement de la production des énergies renouvelables au regard des ressources et potentialités multiples que recèlent l'Algérie, notamment en matière d'hydrogène vert et son exportation vers l'Europe qui en a grandement besoin", a-t-il dit.

Le programme de cette manifestation scientifique, ouverte en présence du wali Mohamed Benmalek, comporte des communications en plénière et quatre ateliers thématiques sur "la transition énergétique en Algérie", "le mix énergétique et les systèmes intelligents", "l'hydrogène vert" et "les opportunités de partenariat dans le domaine de l'énergie entre l'Algérie et l'Allemagne".

Les travaux de la première journée de la rencontre se sont déroulés à l'auditorium de l'Ecole nationale supérieure des énergies renouvelables, environnement et développement durable en présence d'un grand nombre de ses étudiants qui y ont trouvé un prolongement de leur formation.