Algérie: 8 mai 1945 - Les Archives nationales organisent une conférence historique

ALGER — La Direction générale des Archives nationales a organisé, lundi, une conférence à l'occasion de la Journée nationale de la Mémoire célébrée le 8 mai de chaque année en commémoration du 78e anniversaire des massacres du 8 mai 1945, sous le slogan "La préservation de la mémoire, l'engagement du présent envers les futures générations".

La conférence a été une occasion pour rappeler les hauts-faits des ancêtres et leurs sacrifices pour la liberté et l'affranchissement du joug colonial mais aussi pour rapprocher les jeunes d'aujourd'hui de l'histoire de leur pays riche en réalisations, en bravoure et en patriotisme, a souligné le Conseiller du Président de la République, chargé des Archives nationales et de la Mémoire nationale, M. Abdelmadjid Chikhi.

A cette occasion, le même responsable a appelé à "consentir de grands efforts pour l'écriture de notre histoire", réitérant que la question de la mémoire nationale "concerne tout un chacun sans exception aucune".

Cette conférence à laquelle ont pris part les conseillers du président de la République en charge du cinéma et de l'audiovisuel, Ahmed Rachedi, de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur Noureddine Ghouali, ainsi que des personnalités nationales et des cadres de l'Etat de différents secteurs et instances, a été marquée par la présentation de deux communications sur la Journée nationale de la Mémoire et les massacres du 8 mai 1945, une occasion pour évoquer les principaux éléments de l'histoire liés à la mémoire et aux archives.

Dans le souci de préserver le contexte historique des évènements notamment en ce qui concerne les massacres du 8 mai 1945, deux films documentaires de court métrage ont été projetés pour relater les détails de ce crime odieux à l'origine de l'éveil des jeunes algériens pour déclencher la lutte armée.

Les Archives nationales ont organisé également une exposition de documents et de photos sur les principales haltes historiques de l'Algérie et le rôle majeur de ses hommes et symboles dans l'ancrage des hauts faits des aïeux et l'écriture de l'histoire de l'Algérie en lettres d'or.