Algérie: Mise en garde contre les plans malveillants d'inondation du pays par les drogues

ALGER — Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP) a mis en garde, lundi à Béchar, contre les plans malveillants qui consistent à inonder l'Algérie par les drogues, appelant l'ensemble des acteurs à participer à la lutte contre ce fléau, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre du suivi de l'exécution du programme de préparation au combat 2022/2023, au niveau des grandes unités implantées au niveau des six Régions militaires, Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'ANP, entame, à partir d'aujourd'hui lundi 8 mai 2023, une visite de travail et d'inspection en 3ème Région militaire à Béchar", note la même source.

"Après la cérémonie d'accueil, accompagné du Général-Major Moustapha Smaili, Commandant de la 3ème Région militaire, Monsieur le Général d'Armée a observé un moment de recueillement à la mémoire du martyr Moustapha Benboulaid, dont le siège du commandement est baptisé de son nom, et déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative, avant de réciter la Fatiha du Saint Coran à sa mémoire et à celle des valeureux Chouhada", relève le communiqué.

Au siège du commandement de la Région, le Général d'Armée a tenu une rencontre d'orientation avec les cadres et les personnels de la 3ème Région militaire, où il a prononcé une allocution, diffusée par visioconférence à l'ensemble des unités de la Région, dans laquelle il a souligné que "la sacralisation du travail, la rigueur et le dévouement demeurent le meilleur moyen pour réussir dans l'accomplissement des missions assignées".

"Au sein de l'Armée nationale populaire, nous sommes entièrement convaincus que l'adaptation aux développements accélérés que connait le monde, aujourd'hui, implique, avant tout, la sacralisation du travail, la rigueur et le dévouement, qui demeurent le meilleur moyen pour réussir les missions assignées, optimiser la disponibilité et réaliser davantage de progrès dans tous les domaines du métier des armes", a affirmé le Général d'Armée.

"Dans ce cadre, notre armée a enregistré, en un laps de temps assez court, des accomplissements considérables, conformément aux orientations de Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, grâce à cette ligne de conduite à laquelle tout l'intérêt voulu a été consacré, à travers la réunion des conditions, à même d'inciter les personnels et les cadres à travailler avec rigueur et dans un cadre de concurrence loyale, chacun selon son domaine de compétence et dans la limite de ses responsabilités", a-t-il soutenu.

Le Général d'Armée a, également, affirmé que "l'ANP est devenue une armée professionnelle dans toute la force du terme, grâce à son souci permanent de maintenir la disponibilité opérationnelle à ses niveaux les plus élevés et d'assurer la bonne préparation et entrainement de nos Forces armées".

"Dans ce sillage, nous avons toujours oeuvré au maintien de la disponibilité opérationnelle à ses niveaux les plus élevés, ainsi qu'à la préparation et l'entrainement qualitatifs de nos Forces armées, de manière à ce qu'elles soient en mesure d'assumer leurs missions et de s'adapter en permanence aux évolutions du contexte géopolitique et enjeux complexes auxquels la région fait face", a-t-il relevé, ajoutant que "c'est ainsi que notre armée est devenue une armée professionnelle dans toute la force du terme, une armée professionnelle de par ses performances et son raisonnement, une armée qui ne craint pas les difficultés et les épreuves, une armée qui dispose de tous les facteurs de puissance pour dissuader et mettre en échec les tentatives malveillantes des lâches conspirateurs qui visent la sécurité et la stabilité de notre chère patrie".

En outre, le Général d'Armée a mis en garde contre "les plans malveillants qui consistent en les tentatives d'inondation de notre pays par les drogues, en interpellant l'ensemble des acteurs de la scène nationale pour participer à la noble bataille contre ce dangereux fléau".

"Pour sa part, l'ANP, en étroite coordination avec les différents services de sécurité, poursuivra sans relâche la lutte contre ce fléau et ne ménagera aucun effort pour combattre vigoureusement les réseaux de trafic et leurs barrons, traitres de la nation, qui méritent les sanctions les plus sévères, en ce sens qu'il y va de la santé, de la sécurité et de la quiétude des citoyens", a-t-il mentionné.

"A ce titre, j'interpelle l'ensemble des acteurs sur la scène nationale, parents, hommes de médias, écoles et mosquées y compris, pour s'engager dans cette noble bataille à travers notamment l'intensification des campagnes de sensibilisation envers les jeunes sur les dangers de la consommation de ces poisons, afin de mettre un terme à ce fléau qui a pris des proportions alarmantes ces derniers temps", a-t-il soutenu.

A l'issue, le Général d'Armée a suivi les interventions des personnels de la 3ème Région militaire et écouté leurs préoccupations et propositions avant de leur donner un ensemble d'instructions et d'orientations générales.

Par la suite, le Général d'Armée a présidé une séance de travail où il a suivi un exposé global sur la situation générale au niveau du territoire de compétence avant de mettre l'accent sur "l'impératif de veiller à une totale disponibilité des personnels et des unités, de faire preuve davantage de vigilance et de redoubler d'efforts afin de garantir aux citoyens toutes les conditions de sécurité et de quiétude à travers l'ensemble du territoire de la Région", conclut le communiqué.