Algérie: Journée nationale de la Mémoire - Inauguration d'infrastructures publiques et attribution de logements à Jijel et Ouled Djellal

CONSTANTINE — La commémoration de la journée nationale de la Mémoire coïncidant avec le 8 mai de chaque année a été marquée, lundi à Jijel et Ouled Djellal par l'inauguration d'infrastructures publiques et l'attribution de logements sous la supervision des autorités locales et en présence des membres de la famille révolutionnaire et des élus locaux.

Dans la wilaya de Jijel, le chef de l'exécutif local, Ahmed Megallati, avec les autorités locales civiles et militaires et la famille révolutionnaire, a procédé à la mise en service d'un réservoir d'eau potable d'une capacité de 200 m3 au profit des habitants de la localité "Belachache" dans la commune Boudriaâ Benyadjis, ce qui va contribuer à l'amélioration de l'alimentation en eau potable dans cette région.

Un stade de proximité a été également inauguré à cette occasion dans la mechta "Merada" au profit des jeunes de la région leur permettant d'exercer le sport dans de bonnes conditions, a-t-on précisé sur place.

Dans la commune de Ghebala, il a été procédé à l'inauguration de plusieurs infrastructures devant offrir de meilleurs services aux habitants comme un réservoir d'eau potable d'une capacité de 300 m3, un stade de proximité à Béni Daoud et une salle de soins baptisée "bataille de Setara 1958" en plus de la réception de projets d'aménagement et de bitumage de plusieurs axes routiers de cette localité.

A Ouled Djellal, la commémoration de cette date anniversaire a été marquée par la remise des clés de 80 logements de la formule location-vente au pôle urbain Keribaâ Nebhani du chef-lieu de wilaya, un quota qui fait partie d'un projet de réalisation de 200 unités similaires.

Dans ce cadre, le chef de l'exécutif local, Aissa Aziz Bouras, a déclaré que le projet de réalisation de ce quota de logement a été achevé dans un délai "réduit ne dépassant pas les 11 mois".

De son côté, le directeur régional de l'AADL (Constantine), Sayeh Aliouat, a indiqué que ces logements ont été raccordés aux réseaux d'électricité, de gaz et dotés d'espaces de jeu pour enfants.

Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction et soulagement après la réception des clés de leurs logements, saluant à cette occasion les efforts déployés par les hautes autorités du pays pour prendre en charge les préoccupations des citoyens notamment en matière de logement.