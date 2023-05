Afrique Australe: La SADC salue l'engagement de João Lourenço à pacifier les Grands Lacs

Luanda — Le Sommet extraordinaire de la Double Troïka de la SADC et des pays contributeurs avec les troupes de la Brigade de la Force d'Intervention (FIB) a exprimé, ce lundi, à Windhoek, en Namibie, sa reconnaissance au Président João Lourenço en tant que médiateur nommé par l'Union Africaine (UA) pour faciliter le dialogue entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda.

Les participants au Sommet ont noté, avec une grande inquiétude, l'instabilité qui prévaut dans l'Est de la RDC et ont réitéré leur ferme condamnation contre l'augmentation des conflits et des activités des groupes armés, y compris la résurgence du M23.

La médiation angolaise, en sa qualité de président de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), dans le conflit à l'est de la RDC a abouti à un accord de cessez-le-feu, le 7 mars dernier.

L'Angola prévoit d'envoyer un contingent de 500 soldats des Forces armées angolaises (FAA) en RDC, qui devraient rester 12 mois dans ce pays.

Au cours du sommet, les participants ont réitéré l'appel à la cessation immédiate des hostilités par tous les groupes armés et au retrait inconditionnel des zones actuellement occupées.

Le sommet a aussi appelé à un soutien régional immédiat au gouvernement de la RDC pour faire face à la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de ce pays des Grands Lacs, avant les élections nationales prévues en décembre 2023.

A cette occasion, le soutien de la SADC a été réitéré dans la lutte contre les groupes armés dans l'Est de la RDC, pour ouvrir la voie à une paix, une sécurité et une prospérité durables pour le peuple de la RDC et de la région de la SADC dans son ensemble.

Le conclave a également félicité le Président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi, pour le soutien, la collaboration et la coopération continus de la SADC pour obtenir une paix et une sécurité durables dans l'est de son pays.

Le Sommet a encore félicité le Président de la Namibie, Hage Geingob, pour la convocation opportune de la rencontre et son leadership dans la galvanisation des efforts concertés en vue de parvenir à une paix, une sécurité et une stabilité durables dans la région de la SADC.