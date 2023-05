Ghana: Go Ahead Eagles - Jamal Amofa, l'ex-livreur qui rêve des Black Star du Ghana

Encore livreur il y a quatre ans, Jamal Amofa qui est née aux Pays-Bas rêve de jouer pour son pays d'origine. Alors qu'il excelle actuellement avec Go Ahead dans l'Eredivisie, le défenseur fait un appel du pied au Ghana.

Jamal Amofa est passé de zéro à héro en l'espace de quatre années. Livreur et footballeur amateur, il a aujourd'hui quitté ce monde pour l'élite néerlandaise. Mais son grand rêve de footballeur est de représenter ses origines à l'international.

« Est-ce que j'ai encore des rêves ? Oui, un. Avant, j'étais trop pudique, je n'osais pas le dire. Mais maintenant je peux le faire : je veux jouer pour le Ghana. Petit garçon, j'étais déjà fou de ce pays. J'applaudissais déjà devant la télévision. En plus, ça rendrait mon père très fier. Qu'il se promène là-bas et que les gens le félicitent pour son fils », a-t-il déclaré à Voetbal International.

« Mais pour y arriver, je dois encore faire des pas. Quelqu'un comme Thomas Partey court dans l'équipe nationale ghanéenne. C'est le niveau de la Premier League. Si je veux être sélectionné, je dois jouer dans un plus grand club et peut-être dans une plus grande ligue. Mais pourquoi pas ? J'ai parcouru un long chemin. J'ai appris qu'il faut toujours croire en soi. Tombe trois fois, relève-toi quatre fois », a poursuivi Amofa.

Jamal Amofa est actuellement un des joueurs les plus réguliers de l'effectif de Go Ahead Eagles. Une première saison dans l'Eredivisie soldée par 28 matchs. De quoi être fier. l'une des révélations de cette saison d'Eredivisie. « Je suis extrêmement reconnaissant pour ce que j'ai et pour les personnes qui m'ont aidé tout au long du chemin. Il y a quatre ans, je jouais dans des stades vides le lundi soir et je travaillais chez Albert Heijn. Maintenant, je suis un défenseur de l'Eredivisie », a affirmé le défenseur du club néerlandais.