Algérie: Tahar Djouambi, nouveau DG par intérim de la Direction de l'Electricité, des Energies nouvelles, du Gaz et des Produits pétroliers

ALGER — Le ministre de l'Energie et des mines, Mohamed Arkab a installé, lundi, M. Tahar Djouambi dans ses nouvelles fonctions de Directeur général par intérim de la Direction générale de l'Electricité, des Energies nouvelles, du Gaz et des Produits pétroliers, indique un communiqué du ministère.

Lors de la cérémonie d'installation qui s'est déroulée au siège du ministère en présence de ses cadres, M. Arkab a rappelé le parcours professionnel de M. Djouambi, "qui a évolué au sein du groupe Sonelgaz et compte parmi ses meilleurs cadres. Il contribuera, certes, à la réalisation des objectifs escomptés et la poursuite des programmes tracés, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement des citoyens en électricité et en gaz", ajoute la même source.

M. Arkab a saisi l'occasion pour rappeler les orientations et recommandations visant la bonne mise en oeuvre des différents programmes, affirmant son "plein soutien et celui de l'ensemble des cadres du secteur dans l'accomplissement de leurs missions", insistant sur "le rôle important joué par la Direction générale dans le développement et l'augmentation de l'efficacité de la performance du secteur, notamment en ce qui concerne la garantie d'un service public de qualité à la hauteur des aspirations de tous les citoyens", conclut le communiqué.