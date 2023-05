Sénégal: Programme «Xëyu ndaw ñi» - 66 243 emplois pour les jeunes créés depuis 2021

Venu présider, dimanche, au stade municipal des Parcelles Assainies, la journée de partage sur les résultats du programme « Xëyu ndaw ñi », le Premier ministre, Amadou Ba, a rappelé la mission de l'État pour la jeunesse : « travailler à apporter des solutions au chômage des jeunes ».

« Nous travaillons pour la jeunesse c'est cela notre mission ; on n'a plus besoin de montrer le bilan du programme « Xeyü ndaw ñi » qui a déjà montré ses résultats probants. Monsieur le Ministre, Pape Malick (Ndour), je vous félicite ». C'est par ces mots que le Premier ministre a remercié, hier, le Ministre de la Jeunesse. Amadou Ba présidait, au stade municipal des Parcelles Assainies, la journée de partage sur les résultats du programme « Xëyu ndaw ñi », suivi du lancement de nouveaux projets de la politique d'emploi 2023. Cette rencontre a été initiée par le ministère de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi. Le Premier ministre a, à cette occasion, rappelé que « le chômage est un drame social alors que le travail confère la dignité à l'homme ». « Nous travaillons pour apporter des solutions au chômage des jeunes comme en atteste les nombreux programmes et outils mis en place », a-t-il fait savoir.

Pour lui, avec 66 243 emplois créés, sur les 65 000 initialement prévus, la grande offensive pour l'emploi et l'insertion des jeunes, lancée par le Président Macky Sall a largement dépassé ses objectifs (102 %). Citant un document remis à la presse, il a relevé ceci : « le 22 avril 2021, le président de la République validait le Programme d'urgence pour l'insertion socio-économique et l'emploi des jeunes, dénommé « Xëyu ndaw ñi », qui constitue une nouvelle dynamique dans la prise en charge des questions majeures de la jeunesse, notamment l'emploi. Le coût global du programme est estimé à 450 milliards de FCfa sur la période 2021-2023, soit 150 milliards par an. Au titre de 2021, le programme a été pris en charge à travers une loi de finances rectificative. Pour 2022 et 2023, le budget a été directement intégré dans les lois de finances initiales ».

Á l'en croire, le Programme d'urgence pour l'insertion socio-économique et l'emploi des jeunes « Xëyu ndaw ñi » s'articule autour de cinq piliers que sont le recrutement spécial de jeunes, le soutien aux projets publics d'intérêt communautaire, projets d'investissements publics à haute intensité de main-d'oeuvre (Pip/Himo), les mesures de soutien à l'initiative privée entre autres. Dans la même veine, M. Ba a rappelé le recrutement spécial de 5.000 agents dans le préscolaire, l'élémentaire, le moyen et le secondaire, y compris les « daaras » modernes et l'enseignement arabe au titre du programme quinquennal de résorption des déficits. S'agissant du ministère des Sports, un total de 264 jeunes stadiers ont été recrutés pour un coût global de 277.728.000 FCfa.

Des initiatives dans les départements

Dans le secteur de la santé, 277 contrats ont été signés à la date du 14 novembre 2022. Pour le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique, l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte (Asergmv) a recruté 7.000 jeunes. La direction des Eaux, forêts, chasse et de la conservation des sols (Defccs) et la direction de l'Environnement et des établissements classés (Deec) ont respectivement recruté 2.070 et 769 jeunes, soit un total de 2.839 recrues. Ces agents d'appui au développement forestier recrutés dans le programme, ont permis à titre d'exemple depuis 2021 d'améliorer la production de plants en pépinière qui est passée environ de 8 millions en 2020 à 11 millions en 2021 et 13 millions de plants en 2022. En ce qui concerne le ministère de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi, 1 150 emplois ont été créés avec le recrutement de 450 animateurs socio-éducatifs et 700 volontaires du Service civique national. Quant au recrutement d'agents de nettoiement par le Ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, il est assuré par l'Unité de coordination et de gestion (Ucg) des déchets solides, précise le document. 12 143 jeunes ont été enrôlés dont 10 156 par l'Ucg et 1 987 par la direction générale du Cadre de vie et de l'Hygiène publique (Dgcvhp). Le programme a permis de renforcer les dispositifs de nettoiement existants et une extension des interventions dans les communes, surtout de l'intérieur du pays.

Fort de ces résultats, assure le Premier ministre, « nous allons continuer sur le pavage, la sécurité et d'autres programmes comme le Promovilles à Dakar pour une amélioration du cadre de vie ». D'autres secteurs tels que la pêche, l'agriculture, l'artisanat, l'industrie musicale, la culture, etc. vont suivre la cadence, ajoute Amadou Ba. « Le président de la République a besoin de tout le monde ; toutes ses initiatives seront respectées. Je ne suis pas en train de battre campagne mais nous comptons mettre les moyens additionnels à votre disposition », a-t-il laissé entendre. M. Ba compte soutenir l'Agetip, la Der, l'artisanat, etc. « Nous allons reproduire cette initiative dans tous les départements du Sénégal pour montrer ce que le président de la République a comme intention pour ce pays », a-t-il insisté. Avant d'ajouter : « notre voeu, c'est de faire des Parcelles Assainies, de Dakar et du Sénégal, une commune, une région et un pays émergent ».

141.700 personnes ont bénéficié de l'accompagnement de la Der/Fj

Dans un document de cinq pages remis à la presse, la Délégation à l'entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes (Der/Fj), à travers le nano crédit et l'appui aux secteurs et métiers, a octroyé un volume global de financement de 23,773 milliards de FCfa en 2021 et 22,533 milliards en 2022. En tout, 141 700 bénéficiaires ont eu accès à ces financements. En termes d'emplois, le nano crédit a créé ou consolidé 130 565 initiatives d'auto-emploi à la fin du mois de décembre 2022. Au total, précise le même document « 11 135 initiatives entrepreneuriales ont été financées à travers l'appui aux secteurs et métiers. 33 405 emplois ont été générés ou consolidés. Au plan territorial, tous les départements ont bénéficié de financements de la Der/Fj dans le cadre du Programme d'urgence pour l'insertion socio-économique et l'emploi des jeunes, dénommé « Xëyu ndaw ñi ».

Pour asseoir sa politique de proximité, la Der/Fj a procédé au déploiement de 164 représentants dans les 14 régions et à l'échelle départementale dont 46 sont dans les Pôles emploi et entrepreneuriat pour les jeunes et des femmes. Les projets entrepreneuriaux accompagnés par la Der/Fj touchent toutes les communes du Sénégal. En d'autres termes, 42 fermes villageoises, 140 fermes familiales et neuf fermes « Warwi » ont été réalisées. En plus, 47 fermes utilisant le solaire fonctionnent désormais au mixte énergétique pour l'irrigation. Quant aux projets publics d'intérêt communautaire, ils ont été exécutés sur deux volets. Il s'agit du pavage et de l'entretien des routes non classées. Concernant le pavage, ajoute le document, 1 714 jeunes ont été recrutés par le Programme de modernisation des villes du Sénégal (Promovilles). L'Agence d'exécution des travaux d'intérêt public (Agetip) a généré 2 374 emplois et 2 849 jeunes ont également été formés aux métiers de pavage.

Des contraintes et des recommandations

Malgré ses résultats remarquables, l'évaluation du programme « Xëyu ndaw ñi » révèle, dans sa mise en oeuvre, diverses contraintes et difficultés, constate le Premier ministre, Amadou Ba. Le chef du gouvernement note des insuffisances dans la communication, la vulgarisation et l'appropriation du programme, mais aussi l'absence d'une plateforme harmonisée d'enrôlement des demandes d'emploi. Il remarque également l'absence de numéro d'identification du demandeur d'emploi et d'un dispositif de suivi des bénéficiaires du programme pour la valorisation des acquis par le décernement des titres de qualification professionnelle.

Après ces constats, des recommandations ont été formulées pour améliorer le programme « Xëyu ndaw ñi ». Il s'agit de poursuivre les différentes actions déjà en cours pour atteindre, en fin 2023, tous les objectifs fixés et les quotas alloués dans le pilier du recrutement spécial du programme. Parmi les perspectives du programme, il y a l'augmentation des quotas déjà alloués pour faire face aux besoins réels de recrutement des structures. Sur ce point, assure Amadou Ba, le gouvernement va mettre en place une plateforme de suivi et d'évaluation du programme. Ce qui devrait permettre de disposer d'informations à temps et de mieux ajuster les interventions en fonction des besoins et atteintes.