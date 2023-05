Algérie: Hôpital des grands brûlés à Zéralda - Une mise en service prévue pour le 5 juillet

ALGER — L'hôpital des grands brûlés à Zéralda (Alger) sera mis en service le 5 juillet prochain, a annoncé lundi à Alger le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, relevant que cette infrastructure sera dotée d'équipements de pointe l'érigeant en modèle au niveau africain.

S'exprimant lors d'une visite d'inspection à cet hôpital, le ministre a indiqué que "cet édifice médical sera numérisé à 100% et doté d'équipements sophistiqués permettant d'assurer au malade une prise en charge optimal".

Pour sa part, le chef de service des brulés et de chirurgie à l'hôpital de Douera, Djaafar Bacha, a souligné que cet hôpital sera, une fois inauguré en juillet prochain, parmi les plus grands établissements hospitaliers dans ce domaine eu égard à sa capacité d'accueil et aux équipements dont il disposera.

Le ministre a suivi, durant cette visite d'inspection, des explications sur les différentes spécialités et les équipements au niveau de cette infrastructure hospitalière, insistant, à cet égard, sur la numérisation et la nécessite d'oeuvrer pour faire de cet hôpital un modèle à suivre en matière de conditions de travail et de prise en charge des patients.