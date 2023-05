Algérie: Les réalisations dans le domaine de la mémoire n'ont pas de précédent dans l'histoire du pays

SETIF — Les réalisations concrétisées au cours des trois dernières années dans le domaine de la mémoire représentent "des acquis sans précédent dans l'histoire de l'Algérie", a affirmé lundi de Sétif le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit Laïd Rebigua à l'ouverture de la 4è édition de la conférence nationale consacrée au 78è anniversaire des massacres du 8 Mai 1945.

Ouverte à l'université Sétif 2, la conférence, déclinée cette année sous l'intitulée "Les massacres du 8 mai 1945 en Algérie, répression - génocide - un souvenir ineffaçable", organisée à l'université Sétif 2, M. Rebigua a précisé qu'en commémorant les évènements du 8 Mai 1945, les Algériens renouvellent le serment de loyauté et de fidélité envers les Chouhada, ajoutant qu'"il relève du devoir de transmettre ces acquis et les connaissances historiques aux générations, de maintenir des liens affectifs avec la mémoire et de développer la fierté d'appartenir à la patrie".

"La jeunesse d'aujourd'hui doit poursuivre la marche du renouveau national et préserver les composantes de l'identité et les constantes de la nation, ce qui est une responsabilité fondamentale pour les générations imprégnées de l'esprit de novembre", a souligné le ministre, ajoutant que le gouvernement attache une "importance capitale" au traitement de la question de la mémoire dans le cadre de la mise en oeuvre du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. "Nous travaillons avec sobriété, vigueur et responsabilité", a-t-il souligné.

L'Algérie, peuple et dirigeants, "est aujourd'hui sur la voie de la continuité et de la loyauté envers les martyrs", s'appuyant sur "son passé glorieux, interagissant avec son présent et mue par la foi de relever les défis du futur gagnant les paris de son avenir dans des conditions de sécurité et de stabilité dans un environnement international et régional marqué par les crises", a affirmé le ministre.

Au cours de cette rencontre, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit a présidé une cérémonie d'octroi d'un don à l'Université Mohamed Lamine Debaghine, consistant en un ensemble de publications à l'occasion du soixantième anniversaire de l'indépendance.

Au cours de cette rencontre, plusieurs moudjahidine ayant vécu ces événements douloureux ont été honorés, à l'image de Houria Tobbal, qui a combattu aux côtés de la martyre Meriem Bouattoura, de Fatima Louail, de Ali Faïdi, Amar Louail et Dahmane Atrout dit Amrouchi.

La cérémonie commémorant le 78e anniversaire des massacres du 8 mai 1945 a également été marquée par l'inauguration, à la cité Gasria (Ouest de Sétif), d'un hôtel réalisé dans le cadre de l'investissement privé.

D'une capacité de 196 lits, cet établissement contribuera à encourager le tourisme.

Le ministre a également posé la première pierre d'un lycée dans la commune d'El Eulma, à l'Est de la capitale des Hauts-plateaux.