Afrique de l'Ouest: Transport ferroviaire - L'Uemoa recommande la réhabilitation et la construction des infrastructures

L'Uemoa a organisé, vendredi dernier, une réunion sur le transport ferroviaire, notamment la Boucle Ouagadougou-Niamey-Cotonou-Lomé. Au terme de ce conclave, il a été recommandé, entre autres, la réhabilitation des infrastructures ferroviaires existantes et la construction de nouvelles lignes aux normes et standards internationaux en vue de faciliter l'interconnexion et l'interopérabilité ferroviaires au sein de l'Union.

L'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) a tenu, le 5 mai 2023, une réunion sur le transport ferroviaire, notamment la Boucle Ouagadougou-Niamey-Cotonou-Lomé. Cette rencontre a été l'occasion pour l'institution communautaire d'aborder les enjeux du rail pour le développement économique de la zone.

Selon le communiqué final, plusieurs recommandations ont été formulées dans ce sens. Il s'agit d'abord de favoriser une approche régionale et concertée devant permettre d'améliorer la coordination du développement harmonieux des réseaux ferroviaires régionaux dans l'espace Uemoa.

Les autorités de la zone militent également en faveur d'un engagement, sans délai, des mesures vigoureuses pour la réhabilitation des infrastructures ferroviaires existantes et la construction de nouvelles lignes aux normes et standards internationaux en vue de faciliter l'interconnexion et l'interopérabilité ferroviaires au sein de l'Union.

La Conférence recommande aux États de mettre en commun leurs moyens et de conjuguer leurs efforts en vue de relever les défis de modernisation et de développement des infrastructures ferroviaires.

Par ailleurs, les Ministres de tutelle réaffirment leur « ferme volonté » de conjuguer leurs efforts « pour une mise en oeuvre concertée du projet de la boucle ferroviaire ». Dans ce cadre, ils saluent les avancées notables dans la mise en oeuvre du projet, notamment la résolution des contentieux existant au niveau des États, ouvrant ainsi la voie à l'accélération de la mise en oeuvre du projet.

Les Ministres en charge de ce secteur ont également pris l'engagement d'accélérer la transposition de la Directive n° 01/2014/Cm/Uemoa du 27 mars 2014 portant sur l'harmonisation des normes et standards en matière de réhabilitation et de construction des infrastructures ferroviaires et des options institutionnelles de gestion des réseaux ferroviaires dans les États membres de l'Uemoa.

Approuvant le projet de décision instituant la Boucle ferroviaire à prendre par la Commission de l'Uemoa, les Ministres ont demandé à la Commission de l'Uemoa d'engager la réflexion pour la mise en oeuvre des programmes relatifs aux autres corridors ferroviaires de l'espace communautaire.