Tunisie: Master international Film Festival - Un grand rendez-vous du cinéma

Un hommage a été rendu au grand acteur Fethi Haddaoui et à l'actrice basée en Egypte, Dorra Zarrouk.

Le Master international film festival (Miff), ce nouveau rendez-vous du cinéma arabe et international, a démarré dans la station balnéaire Médina Yasmine-Hammamet, en présence de la ministre des Affaires culturelles, Hayet Ketat Guermazi, du président fondateur du Miff, le cinéaste Mokhtar Ladjimi, et du directeur général du groupe «La Paix» et coorganisateur du festival, Ali Miaoui. Selon un communiqué de son département, la ministre a souligné que la vision novatrice de cette édition du Miff confirme le succès de l'édition inaugurale et traduit aussi cette dynamique artistique en Tunisie qui célèbre cette année le centenaire du cinéma national.

Cette célébration est le couronnement d'un long parcours des professionnels du 7e art pour un cinéma qui traduit leur conception et leur vision respectives du monde, a encore dit la ministre.

Elle a également déclaré que son département est engagé dans son appui au Miff, en harmonie avec ses orientations générales pour la promotion d'un cinéma de qualité et l'image du pays en tant que destination privilégiée pour les cinéastes du monde entier.

L'ouverture du Miff 2023 s'est déroulée aux couleurs de l'Inde avec la projection de «Last film show» de Pan Nalin.

La sélection officielle de la compétition internationale propose 12 longs-métrages, 12 courts-métrages et 6 films documentaires. Les projections se deroulent dans les 4 salles dont dispose la Médina Yasmine-Hammamet.

Le jury longs-métrages fiction est composé de 7 membres et présidé par le compositeur chilien Jorge Arriagada, spécialisé dans les musiques de film, le jury courts et le jury longs métrages documentaires sont composés, chacun, de 5 membres.

Ce rassemblement cinématographique réunit plus d'une vingtaine de nationalités avec de nombreuses nouveautés pour les différentes sections. Une nouvelle compétition, «Mobile film», est dédiée aux réalisations par le biais du mobile pour des séquences d'une minute et où participent 90 films. Au programme, également, des master classes, un Focus latino, autour du cinéma d'Amérique latine, en plus d'un panorama sur des films documentaires.

Côté attraction, les festivaliers cinéphiles ont rendez-vous avec un «Ciné-beach», à travers des projections sur la plage de Yasmine-Hammamet, en face de la Médina.