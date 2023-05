Ile Maurice: Coût de la vie - Comment l'inflation peut-elle baisser à 8,3 % ?

L'inflation en glissement annuel (year-on-year) est passée à 8,3 % en avril dernier contre 11 % pour la même période l'année dernière. En mars dernier, elle s'élevait à 9,1 %. En revanche, l'inflation globale (headline), utilisée par la Banque de Maurice pour effectuer ses projections, demeure toujours forte à 10,9 %. Dans la foulée, l'indice de prix à la consommation a connu une légère baisse de 0,1 % passant de 131,1 points en mars à 131 points le mois dernier.

Cette baisse de l'inflation en glissement annuel peut paraître paradoxale au vu des augmentations de prix dans les supermarchés et autres grandes surfaces commerciales. Or, l'économiste Eric Ng note une tendance favorisant un tassement au niveau des hausses de prix après qu'elles ont pris l'ascenseur. Aussi, il précise que par rapport à l'année dernière, le pays bénéficie d'un effet de base statistiquement élevé de l'inflation depuis l'année dernière. Et de s'interroger si le niveau de l'inflation n'a pas ses limites.

Imrith Ramtohul, analyste financier, souligne, pour sa part, que l'effet économique de la guerre russo-ukrainienne a fait bondir les prix de certaines denrées de base l'année dernière, d'où l'inflation galopante qui a perduré pendant plusieurs mois. «Après avoir atteint son pic, l'inflation est appelée à plafonner vu l'évolution du contexte économique international.»

Les statisticiens de Statistics Mauritius attribuent par ailleurs cette baisse du CPI à des réductions intervenues au niveau des principaux articles constituant le panier ménager. On y relève l'alimentation/boissons non-alcoolisées (-0,1 %) et le tabac et boissons alcoolisées(-0,3 %).

Cependant, les économistes s'inquiètent que l'inflation globale reste à deux chiffres depuis cinq mois consécutifs. Or, la Banque de Maurice s'est livrée depuis janvier de l'année dernière à une normalisation de sa politique monétaire en augmentant le taux directeur continuellement, une hausse de 143 % depuis le début de 2022, pour combattre l'inflation. Face à la tendance haussière de l'inflation dite «headline», Eric Ng se demande si l'objectif du gouverneur de la Banque, Harvesh Seegolam, de ramener l'inflation à 6 % cette année et à 5 % l'année prochaine sera atteint.