Ile Maurice: Vol à Bel-Ombre - Une tchèque a les artères de la main sectionnées

Ce couple tchèque gardera un mauvais souvenir de Maurice. Et pour cause. Samedi, ils ont quitté leur chambre d'hôtel à Tamassa, Bel-Ombre, pour visiter la localité. Aux alentours de 17 h 25, alors qu'ils empruntaient un sentier menant vers la plage de Bel-Ombre, ils ont été accostés par deux individus armés de sabre et d'un rondin rempli de clous. Les deux hommes ont agressé le couple avant d'arracher leurs sacs contenant leurs affaires personnelles et leurs téléphones.

L'époux, âgé de 53 ans, a été blessé au visage alors que son épouse de 58 ans a eu les artères de la main droite sectionnées. Ils ont pu regagner la route et ont demandé de l'aide.

Les deux touristes tchèques ont été transportés à l'hôpital de Souillac, avant d'être transférés à la clinique Fortis Darné, à Floréal. L'épouse a dû subir une opération et est toujours admise à la clinique, tandis que son époux a pu rentrer à l'hôtel. Ils ne sont toujours pas en mesure de relater l'incident à la police. Le couple devrait quitter le pays le 12 mai.

Jean Sébastien Warren Perle, un pêcheur de 22 ans, habitant St-Martin, et son acolyte, Mervin Lapoule, âgé de 25 ans, un habitant de Baie-du-Cap, ont été arrêtés dans le sillage de ce vol avec violence.

L'opération ayant conduit à leur arrestation a été menée par le DI Poinen, sous la supervision du DSP Surnam et du DASP Callychurn, avec le soutien des hommes de la CID de Grand-Bois, de Rivière-des-Anguilles, de Chemin-Grenier, les éléments de l'ERS, le FIO, la DSU et les policiers de Bel-Ombre. Les deux suspects sont passés aux aveux et ont été placés en détention. Ils ont comparu en cour, hier, et la police a objecté à leur remise en liberté.