Ile Maurice: Annulation du concert de Rock Maytal - La police juge l'événement «illégal»

«Mon art dérange-t-il ?» «L'art est-il devenu dérangeant ?» Des questions qui n'ont pas leur place dans une démocratie vivante qui prône la liberté d'expression. Pourtant, depuis samedi, c'est la question qui est sur les lèvres des artistes rock de Maurice, des fans, mais aussi des groupes venus de La Réunion pour un concert intitulé Maytal et qui devait avoir lieu au Café du Vieux Conseil, à Port-Louis, non loin du bureau du Premier ministre.

Organisé par Culture Events, Maytal se voulait un mini-concert pour annoncer l'Underground Rock Festival prévu en septembre. Depuis le dernier confinement, le secteur événementiel a repris des couleurs et les artistes représentant les différents styles ont pu remonter sur scène à l'exception des artistes de rock métal qui s'apprêtaient aussi à le faire et retrouver leur public. Leur concert a été annulé. Pourquoi ?

La police a indiqué que le concert de rock qui a été annulé a été jugé illégal. Selon l'inspecteur Shiva Coothen du Police Press Office, la police avait envoyé une correspondance à l'organisateur, Jimmy Veerapin, directeur de Culture Events, le 4 mai 2023, pour l'informer que le concert était illégal car il ne respectait pas les sections 3 et 4 de la Public Gathering Act.

«Organizater pann donn lapolis bann 'clearance' ki bizin par rapor a minisipalité, fire services ek MASA. Organizater-la ti déza o kouran ki konser la ti ilégal», explique l'inspecteur Shiva Coothen. Il a également ajouté que la municipalité de Port-Louis avait envoyé une correspondance à l'organisateur pour l'informer que sa demande d'organiser un concert au Café du Vieux Conseil n'avait pas été approuvée. Il reste à savoir si l'organisateur avait envoyé une nouvelle demande après le 4 mai. Nous attendons une réaction de sa part à ce sujet.

L'affiche de ce concert avait de quoi faire baver plus d'un avec les meilleurs groupes de rock de Maurice, notamment Ryoshi et Revolt, et deux groupes internationaux venus de La Réunion, Warfield et Lomor. Alors que les artistes réunionnais avaient fait le déplacement avec des proches et leur équipe technique, ils ont été surpris d'apprendre que le concert allait être annulé... 15 minutes avant le début, alors que plus de 200 personnes attendaient à l'entrée.

Un des musiciens mauriciens qui devaient se produire sur scène explique que la frustration est grande. «Nou ti al zwé La Réunion nou. Tou ti bien pasé. Aster kan bannla vinn kot nou, cancel. Kifer? Lamizik rock metal nou kiltir, enn partaz sa. Kan nou pé zwé sa, malgré nou tou met linz nwar ouswa éna piercing, enn sel lespri anim nou. Nou tou enn sel», se désole-t-il.