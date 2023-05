Afrique Australe: Kabasele Tshimanga félicite les pays de la SADC pour l'envoi de leurs troupes en RD. Congo

Le Sommet de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe, SADC, a pris une décision très importante pour le retour de la paix à l'Est de la République Démocratique du Congo et ce, au cours de sa rencontre de ce lundi 08 Mai 2023 à Windhoek (Namibie) présidée par le Chef de l'État namibien Hage Geingob.

A peine cette résolution annoncée, le Président National de l'Union des Démocrates Socialistes, UDS, monsieur Crispin Kabasele Tshimanga Babanya Kabudi, a réagi en félicitant les Chefs d'État de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe : « Je m'empresse de saluer chaleureusement les Chefs d'État de la SADC pour leur engagement remarquable et sans hésitation au service de la paix et de la sécurité dans les pays des Grands Lacs en particulier et en Afrique en général. Je les remercie de tout coeur ».

Le Président de l'UDS a aussi félicité le Président de la République, Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le couronnement de ses efforts diplomatiques : « Cette résolution est une grande victoire diplomatique pour le Président Tshisekedi Tshilombo qui est parvenu à convaincre ses pairs de l'Afrique Australe pour l'envoi des troupes de leurs pays au secours de la République Démocratique du Congo. La SADC a, par cette décision, confondu les ennemis de la République Démocratique du Congo et répondu aux attentes du peuple congolais qui n'avait plus confiance à la MONUSCO et aux forces de la Communauté de l'Afrique de l'Est jugées complices du Rwanda qui a agressé notre pays sous le couvert des terroristes du M23. Ainsi que leurs parrains tapis dans l'ombre qui ne jurent que sur la balkanisation de la RD Congo ».

Le Président Kabasele Tshimanga n'a pas oublié de rappeler les hauts faits d'armes des troupes de la SADC : « Je tiens à rappeler que ma joie se fonde sur le fait que ce sont aussi ces troupes de la SADC qui avaient vaincu les mêmes terroristes du M23 en 2013 sous le régime du Président honoraire Joseph Kabila Kabange. Les forces de la SADC qui ont une expérience avérée dans ce genre d'opérations, pourront apporter une assistance précieuse à nos forces armées ».

Le Président National de l'UDS a aussi souligné la solidarité agissante des pays de la SADC : « L'envoi des troupes de la SADC au chevet de la République Démocratique du Congo est une preuve irréfutable de la solidarité agissante entre les mouvements révolutionnaires au pouvoir en Angola, en Namibie, en Afrique du Sud, en Tanzanie, au Zimbabwe, en Zambie, au Mozambique et au Malawi. Ces régimes de gauche ont un sens élevé de solidarité et d'internationalisme au point où ils ne pouvaient pas abandonner leur Camarade social-démocrate Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ».

En conclusion, le Président Kabasele Tshimanga a remercié, en sa qualité de dirigeant socialiste de l'UDS, tous les pays de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe pour cette énième résolution courageuse en faveur de notre pays.