Congo-Kinshasa: Sankuru - Cicéron Owamba fustige les propos 'mensongers' de Mfumutoto sur l'incident de Lomela

«Alors qu'il pensait rouler l'opinion nationale dans la farine en dénaturant les faits au sujet de l'incident de Lomela, Mfumutoto vient d'être corrigé par les originaires de ce territoire de la province du Sankuru qui l'accusent de s'employer au mensonge comme dans ses habitudes. Lisez plutôt, la vraie version des faits tels qu'ils se sont déroulés», témoigne Cicéron Owamba, président national des jeunes consciencieux qui réagissait à propos du malheureux incident survenu dans le territoire de Lomela, au village Efomi à 7 km de Kosso, chef-lieu du Secteur de Bakela. Il affirme avoir été consterné par l'intervention de Monsieur Basanga, alias Mfumutoto sur Top Congo Fm à ce sujet.

En effet, après avoir vérifié l'information des sources crédibles et dignes de foi, Cicéron Owamba signale la "dénaturalisation" des faits à "90%" par M. Mfumutoto Basanga, "comme dans ses habitudes".

Voici ce qui s'est réellement passé ?

De prime à bord, l'opinion doit savoir qu'il n'y a jamais eu des affrontements entre des groupes de gens se réclamant de telle ou telle obédience politique, encore moins entre individus rangés derrière des leaders politiques. C'est faux et archi faux. Ce que nous savons et cela est vérifiable, ce n'est d'ailleurs pas le commandant Socrate Iyoko, pourtant cité abusivement par Mfumutoto. Il s'agissait d'une simple visite de consolation des éléments de la Police à leur collègue éprouvé suite à la disparition de son grand frère, confirme le président national des jeunes consciencieux.

Poursuivant sa narration, il relate que le policier du nom de Cébondo Bokombo, dans la nuit du jeudi au vendredi dernier, pendant qu'il dormait, et ayant oublié qu'il y a avait dans la chambre de son arme. C'est de cette manière que pendant son sommeil, par inadvertance, il a appuyé sur la gâchette provoquant ainsi la détonation de l'arme. Une balle est sortie perçant un mur et atteint une maman du nom de Cécile Ndjale au pied droit à côté du genou.

La dame a été secourue puis transportée en urgence à l'hôpital général de référence de Tshudi-Loto pour des soins appropriés. Après avoir été en contact avec le Médecin Directeur de cet hôpital, le Docteur Marcelin,... il nous revient que la victime se porte bien et que sa vie n'est pas en danger contrairement à la description de l'incident faite par Monsieur Basanga dit Mfumutoto sur Top Congo FM, fait-il comprendre.

Haltes aux fausses alertes !

«Nous pensons ici, et nous voudrions profiter de l'espace que nous offre votre média pour nous adresser aux uns et aux autres, surtout à Mfumutoto que Lomela n'a pas besoin des discours alarmistes, haineux susceptibles de créer inutilement des tensions au niveau de différentes communautés qui ont plus besoin de s'unir que de vivre divisées. Des discours de réconciliation au lieu des discours mensongers, séparatistes et surtout à l'approche des élections pour juste se faire une santé politique», fustige-t-il.

Néanmoins, M. Owamba insiste que les propos alarmistes de Mfumutoto sont une sorte d'information teintée de fausseté et qui, malheureusement au final ne l'honore pas et "est une information qui le dessert et qui dangereusement et copieusement rétrécit l'épaisseur du peu de célébrité qui lui reste encore".

Enfin, il le conseille un bon tri-sélectif avant diffusion des informations de ce genre. «Mfumutoto devrait en réalité chercher à avoir l'information, la vraie à la source auprès des personnes responsables, crédibles au lieu de survivre avec ce type de colportage ou recours à cette pratique irresponsable de vouloir jeter un discrédit sur les notables de Lomela, bien qu'ayant reçu une mission d'infiltration à l'Union Sacrée pour faire un combat d'arrière garde tout en servant les intérêts de l'ancien régime », conclut-il.