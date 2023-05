Congo-Kinshasa: La Croix-Rouge rend hommage à ses volontaires et les encourage à maintenir leur dévouement

C'est le 8 mai de chaque année que le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge célèbre ses actions humanitaires sur l'échelle mondiale. A cet effet, une conférence de presse s'est tenue hier au siège provincial de cette structure dans la commune de Kinshasa, au cours de laquelle le Président national a donné les grandes lignes des activités menées en RDC, ainsi que des motivations capitales de cette organisation qui vient au secours des personnes vulnérables. Cette rencontre a aussi permis de rendre hommage aux volontaires qui sont dévoués à cette organisation ayant un sens élevé de sacrifice ainsi que de remercier officiellement tous les partenaires internationaux et nationaux.

«Nous faisons tout Avec le coeur» est le thème retenu en 2023, sur base duquel les membres des communautés de la Croix-Rouge vont se réunir et célébrer. Un thème qui se veut une assurance et une confirmation sur la motivation qui anime la Croix-Rouge de la RDC qui mène son action humanitaire et répond "Avec Le Coeur" à l'appel de chaque personne vulnérable quelle qu'elle soit, sans distinction de race, de sexe, de religion, ni d'appartenance politique.

En marge de cet événement, un vibrant hommage a été rendu à l'intention de tous les volontaires du monde et ceux de la RDC, en particulier, afin de maintenir la flamme allumée, et les remercier pour leur dévouement ainsi que les sacrifices qu'ils consentent au quotidien.

Dans le contexte des épidémies et catastrophes récurrentes en République

Démocratique du Congo, le Président National, M. Grégoire Mateo Mbuta, a affirmé que la Croix-Rouge, avec son réseau des volontaires, accompagne le Gouvernement dans la préparation et réponse des communautés à faire face à ces phénomènes à travers l'implémentation des activités de Communication des risques et l'Engagement communautaire.

Sur cette énumération, il a aussi évoqué l'aspect de Surveillance à base communautaire, et l'appui au renforcement des capacités des structures sanitaires à travers la formation des prestataires des soins sur la Prévention et de contrôle.

En outre, il a fait savoir que la Croix-Rouge met à la disposition des équipes formées en enterrements dignes et sécurisés pour accompagner les familles éprouvées, mais aussi des équipes d'intervention rapide qui assurent le transport des malades.

Face aux professionnelles des médias et à leurs invités, il a réitéré ses remercîments aux partenaires du Mouvement, sans lesquels ils n'auraient pas atteints leurs objectifs d'assistance aux vulnérables. Nous citons le Comité International de la Croix-Rouge (CICR), la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les Sociétés Nationales Soeurs de la Croix-Rouge de Belgique, la Croix-Rouge Espagnole, la Croix-Rouge Française, la Croix-Rouge Suédoise et au Gouvernement congolais.

«Notre parcours n'a pas été aussi rose car plusieurs défis et contraintes ont émaillé la mise en oeuvre de nos activités sur terrain. Au nombre desquelles nous notons l'insuffisance des ressources financières, matérielles et sécuritaires et c'est pour cette raison que nous en appelons aux autorités du pays d'avoir une oreille attentive aux cris de détresse de leur Croix-Rouge», s'est-il exprimé.

En tant qu'Auxiliaire des Pouvoirs Publics, il sied de savoir que d'après Gregoire Mateso, leur souhait le plus ardent est de voir la Croix-Rouge de la République Démocratique du Congo être dotée d'une loi qui protège son emblème, mais aussi obtenir un engagement de notre Gouvernement à nous donner plus de ressources pour nous permettre de remplir bonnement notre mission humanitaire.