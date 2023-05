Congo-Kinshasa: Kalehe - Patrick Muyaya donne le bilan officiel !

Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication, a annoncé hier, au cours d'un briefing retransmis en direct sur les antennes de la RTNC, comme de coutume, une série de mesures que le Gouvernement de la République a prises pour amortir le choc autour du drame de Kalehe et de la rareté de maïs constatée dans le Grand Katanga ainsi que dans l'espace Kasaï. Ce, sans oublier la question sécuritaire. Pour ce qui est, très exactement, de la situation de Kalehe, territoire victime des inondations, dans le Sud-Kivu, le Porte-parole du Gouvernement a parlé de 401 morts et de plusieurs dégâts matériels recensés par les services de l'Etat.

Il a rassuré que les survivants de la catastrophe naturelle sont pris en charge, indiquant au passage que le Gouvernement va, au-delà de l'assistance humanitaire en vivres et non vivres déployée par le Président Félix Tshisekedi, larguer une assistance financière. A la lumière de ses assurances, tout sera mis en oeuvre pour que, dans un très bref délai, tous les édifices à usage communautaire détruits (écoles et hôpitaux) seront rebâtis pour permettre le retour à la vie normale dans cette partie du pays. Au chapitre lié à la rareté de maïs, Patrick Muyaya a indiqué que le gouvernement a pris la juste mesure d'importer en grande quantité ces céréales, en Zambie notamment. Il a indiqué qu'une politique sera mise en place pour accroitre la production locale.

« Je vous remercie aussi de relayer le message du Gouvernement parce que cet exercice, nous le faisons en toute transparence et lorsqu'il y a des difficultés, nous le disons nous-mêmes. Il faut éviter la désinformation. Aujourd'hui, je pense que nos compatriotes qui sont décédés à la suite de cette catastrophe, nous leur devons respect pour leurs âmes. Essayons d'avoir une attitude qui nous permette d'honorer leur mémoire. Le Gouvernement fait sa part aux côtés des autorités provinciales... Il y a une messe qui été faite à Kinshasa pour montrer que nous sommes tous ensemble et que des efforts vont se faire pour s'assurer que les survivants à cette catastrophe puissent être relogés, les écoles puissent être reconstruites pour que les enfants puissent passer les épreuves préliminaires comme prévu.

La Force de la SADC annoncée en RDC

Le Ministre Patrick Muyaya a rassuré que la RDC est une et restera indivisible. A la question du déploiement de la Force de la SADC dans l'Est, il a fait noter que le but recherché est de parvenir à la restauration de la paix, pas plus. Pour lui, en effet, " Si le fait de l'appartenance de la RDC à des organisations régionales permet de trouver des solutions, on avance ". «Les entités qui viennent, elles viennent avec un mandat précis pour une durée précise. Toutes les entités qui viendront, viendront en appui parce que ça fait autant d'années que les problèmes durent à l'Est de la RDC. Cette fois-ci, nous voulons trouver une solution définitive. Mais, parallèlement à ce qui se fait au plan diplomatique, il ne faut pas oublier que nous parlons de la loi de programmation. On a des milliers de jeunes qui ont répondu à l'appel à la mobilisation lancé par le Président de la république et que ces jeunes sont aujourd'hui en cours de formation. On trouvera des solutions, des solutions durables. Nous sommes en train de travailler sur tous les plans. On ne peut pas compter sur du conjoncturel parce qu'il faut éviter qu'il y ait des morts de plus, parce que lorsque le Congo est plombé par la guerre, nous sommes comme un frein pour le développement de l'Afrique et pour régler d'autres questions. Il est urgent pour nous de trouver des mécanismes. Si le fait de l'appartenance de la RDC à des organisations régionales permet de trouver des solutions, on avance », a-t-il indiqué...