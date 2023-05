Congo-Kinshasa: Elections - MSC et AMO bataillent pour le deuxième mandat à Félix Tshisekedi

Sous l'égide de l'Honorable Laurent Batumona, le Mouvement de Solidarité pour le Changement (MSC) et l'Alliance des Mobutistes (AMO) ont décidé de mouiller leurs maillots pour la victoire écrasante de Félix Tshisekedi à la présidentielle de décembre prochain. Valence Kembi Bangala pour le MSC et Martin Lolo Bakonga pour l'AMO, ont, lors de la signature de l'accord de partenariat politique du 1er Mai dernier dans la salle des réunions des FPAU, convenu de mettre en oeuvre leurs efforts pour offrir à Félix Tshisekedi un deuxième mandat à l'élection présidentielle de 2023. Le MSC et l'AMO ont obtenu cet accord après une longue médiation du Prof. Léon Bruno Likoku.

Le Mouvement de Solidarité pour le Changement et l'Alliance des Mobutistes ne jurent que pour un deuxième mandat de Félix Tshisekedi. Les représentants de tous les partis politiques ont validé ce texte. Toutefois, la principale force politique, le Mouvement de Solidarité pour le Changement (MSC), a précisé qu'il s'y joint uniquement pour que son Parti soit la deuxième force politique de la RDC.

Les deux partis se sont plongés dans une vision de mobilisation tous azimuts des congolais pour accorder une majorité confortable au Parlement en faveur de Fatshi pour parachever la reconstruction du pays.

L'Autorité Morale du Mouvement de Solidarité pour le Changement (MSC) a précisé, lors de cette cérémonie de signature de partenariat entre le Mouvement de Solidarité pour le Changement et l'Alliance des Mobutistes, que cet accord permettra de mettre en commun nos efforts et notre notoriété pour promouvoir la démocratie, la tolérance politique, l'unité, la solidarité, la justice, la bonne gouvernance et l'installation de l'Etat de droit.

La signature de ladite convention s'est conclue en présence de Hauts cadres du MSC notamment, prétendants candidats venus de tous les horizons : Paris, Chicago, Kenge, Tshikapa, Mbandaka, Kongo Central, Bandundu et Kinshasa.

Il faut noter que cette avancée concrète de la vision de Laurent Batumona de faire du MSC une deuxième force politique en RDC s'enracine davantage sur l'agora politique en RDC Aussi, d'accompagner le MSC à travers cette vision à lutter contre la pauvreté et de faire de cette nation congolaise un pays émergeant dans les jours plus proches. Fort de cet accord, les deux parties se sont convenus, sous le leadership de l'Honorable Laurent Batumona, d'oeuvrer ensemble sous le label du MSC afin de soutenir non seulement les actions du Chef de l'Etat et également celles de l'Autorité Morale du MSC, porteur d'un massage de soutien et solidarité au Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Laurent Batumona a rappelé les principes repris dans la loi électorale, précisément sur le seuil. Il doit nous pousser, a-t-il poursuivi, à redynamiser nos forces sur le terrain pour gagner comme nous sommes maintenant une force avec les cinq grandes provinces de l'Equateur. Il a appelé les prétendants candidats députés provinciaux et nationaux à approuver cet accord de partenariat électoral afin de témoigner la vision du MSC à la population au sujet des élections.

"C'est un grand jour de voir se concrétiser cette cérémonie. Elle nous a pris beaucoup de réflexion et prudence pour arriver à mettre ensemble les deux formations politiques. Notre objectif est de mettre en place un appareil politique solide qui va nous permettre avec les ambitions que nous avons de fournir plus de 50 députés de grand Equateur au sein de l'Assemblée Nationale", A déclaré Likoku Léon Bruno. Pour le Président ai de l'Alliance des Mobutistes, Marti Lolo Bakonga, "le moment n'est pas au discours mais nous venons de franchir une étape importante. L'AMO donne une garantie de travailler pour une majorité des députés au Parlement".