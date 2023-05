Congo-Kinshasa: 11ème Sommet du Mécanisme régional de suivi de l'Accord-cadre d'Addis-Abeba - Félix Tshisekedi charge le Rwanda à Bujumbura

Au terme d'un mandat exercé avec dévouement, 15 mois durant, à la tête du Mécanisme régional de suivi de l'Accord-cadre d'Addis-Abeba, le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a officiellement cédé à son homologue burundais, Evariste Ndayishimiye, les commandes. La passation des pouvoirs entre les deux Chefs d'Etat s'est déroulée à Bujumbura, la capitale burundaise, samedi 6 mai 2023, lors de la clôture du 11ème Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de cette organisation sous-régionale.

Dans son mot prononcé devant les hautes personnalités et tous ses pairs, le Président Tshisekedi n'a pas tergiversé pour condamner, une fois de plus, l'agression barbare dont la RD Congo continue injustement d'être victime de la part du Rwanda, qui opère en permanence sous la couverture avérée du M23. « (...), c'est avec une profonde amertume et une grande désolation que nous constatons, dix années après l'entrée en vigueur de cet accord, la rupture de ce pacte collectif par un des Etats signataires, j'ai cité, la République du Rwanda qui, sous couvert du mouvement terroriste du M23 pourtant défait et qu'il a ressuscité, s'est donné la liberté d'agresser et d'envahir une partie de la Province du Nord Kivu, en République Démocratique du Congo ; ceci, en totale violation de l'engagement régional numéro 3 de l'Accord-cadre dont il est signataire, de même que les Chartes des Nations Unies et de l'Union Africaine dont il est partie, le tout sur fond d'exploitation illégale de nos ressources naturelles. Cette attitude délibérée et plus d'une fois réitérée par un Etat signataire ne nous impose un choix tout autre que la revitalisation de cet Accord, tel que l'a notamment recommandé le Conseil de Paix et Sécurité de l'Union africaine lors de sa 1140e session, le 17 février dernier, en marge du 26e Sommet de l'Union africaine », a-t-il insisté.