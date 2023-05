Afrique: 1er mai - AJJM s'engage dans les actions d'assainissement à Kinshasa et au Sud-Ubangi

Mme Nelly Iyela, Coordonnatrice nationale/AJJM

En République Démocratique du Congo, la célébration de la Journée du 1er Mai consacrée à la fête du travail a été marquée par les activités sur terrain de l'Asbl AJJM (Les Amis de Jean-Jacques Mbungani) dans la Ville-province de Kinshasa et dans la province du Sud-Ubangi.

Mobilisés comme un seul homme, les membres d'AJJM ont saisi l'occasion pour procéder à une opération de salubrité dans quelques communes de la Capitale et villages à l'intérieur du pays où la structure est implantée.

A Kinshasa, leurs actions ont été menées simultanément avec succès à Kingabwa dans la commune de Limete, à Kinkole dans la commune de la N'sele ainsi que dans d'autres districts de la Ville.

Les cadres et sympathisants d'AJJM ont été motivés pour effectuer le nettoyage et curage des caniveaux et pour débroussailler les espaces publics. Houes, bèches, raclettes, râteaux, machettes et tant d'autres matériaux ont servi pour mettre la propreté dans les rues de Kinshasa.

Dans la province du Sud-Ubangi, les membres de l'AJJM ont également exécuté la même opération avec ardeur dans les territoires de Budjala centre, Boto, Bango Nzembe et Kuma. Ils sont descendus dans les principaux lieux publics pour faire ces travaux d'assainissement.

Cet engagement volontiers soutenu confirme que les femmes, jeunes et vieux de Budjala écoutent et restent derrière leur visionnaire et camarade, Dr Jean-Jacques Mbungani Mbanda, leader politique incontestable et notable du Sud-Ubangi.

Il faut noter que cette initiative louable a été coordonnée et supervisée par la Coordonnatrice nationale de l'AJJM, Mme Nelly Ayela.

Pour elle, le problème d'insalubrité nécessite la contribution de tout le monde en vue d'assainir l'environnement pour le bien-être de la population. « Dans le cadre de la célébration de la journée internationale du travail, AJJM a trouvé utile d'apporter un plus pour exprimer son soutien au chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi «Fatshi béton» et son gouvernement dirigé par Jean-Michel Sama Lukonde.

C'est pourquoi nous sommes descendus sur le terrain pour mener cette opération d'assainissement dans tous districts de Kinshasa ainsi que dans la province du Sud Ubangi.

Notre souci est que Kinshasa recouvre sa plus belle robe d'antan et aussi rendre notre environnement salubre et sain partout où nous vivons. Que ce soit ici dans la capitale ou dans nos provinces », a déclaré la Coordinatrice nationale de l'Asbl AJJM.

Selon Nelly Ayela, ces actions consistent non seulement à rendre salubre la ville mais également à sensibiliser les populations sur l'importance de vivre dans un environnement sain.

Créée depuis 2017, AJJM est une association sans but lucratif qui oeuvre dans les domaines suivants : santé, agriculture, environnement et éducation. Cette structure marche sur selon la vision du Dr Jean-Jacques Mbungani et accompagne ses œuvres sociales pour le développement intégral dans la communauté.