Madagascar: Prize Money - Certains Barea contestent la hausse à 50%

La fédération a posté dans les réseaux sociaux hier plus d'éclairage sur la répartition des primes obtenues au Chan. La part des joueurs et du staff a été revue à la hausse.

La tension monte. Le feuilleton sur le «Prize money» se poursuit. Déclenché depuis le mercredi 3 mai après la rencontre entre Barea et le président de la fédération malgache de football (Fmf) à Isoraka. Les joueurs ont contesté le mode de répartition mentionné dans la lettre de la Fifa et ont commencé à publier leur mécontentement et leur revendication dans les réseaux sociaux.

Le vendredi 5 mai, la fédération a publié sur facebook que «tout le monde, les acteurs qui ont contribué à la qualification de Madagascar en demi-finales du Chan, a eu sa part, dont les clubs et ligues d'origine». Devenue une affaire d'État, le président de la République soutient lui aussi les Barea et a interpellé la fédération ce dimanche au palais d'Iavoloha lors de la journée des médaillés. Et hier avant midi, la Fmf a publié dans les réseaux sociaux plus de détails sur la répartition des primes qui s'élèvent à 500 000 dollars soit plus de 2 milliards d'ariary.

Revu à la hausse, «les joueurs ainsi que le staff technique partageront 50% de la somme globale» explique un responsable au sein de la fédération qui a voulu garder son anonymat. La délégation malgache en Algérie a été composée de trente-quatre membres dont vingt-quatre joueurs et dix membres du staff. Joints au téléphone, certains Barea se disent pas encore satisfaits et contestent cette hausse. «Nous allons tenir une réunion pour régler ce cas une bonne fois pour toute» ont-ils mentionné.

Éventuelle réunion

D'après les bruits de coulisse, ils réclament 60% à 80%. Notre source au sein de l'instance nationale a livré que «les primes ont déjà été versées sur les comptes des joueurs et du staff ainsi que les autres bénéficiaires. Trois ou quatre joueurs qui n'ont pas encore de compte bancaire devraient ouvrir les leurs car une telle grosse somme ne pourrait pas être distribuée en espèces...». Affirmés par certains joueurs et membres du staff, une partie de la délégation a déjà reçu leur part, «d'une valeur de 25 millions ariary» et d'autres non pas encore perçu jusqu'à hier.

«Leur part a été initialement l'équivalent de 40% que la fédération a déjà normalement versé sur leur compte. Le reste sera versé le plus tôt possible» a dévoilé notre source. Selon les explications de quelques anciens et actuels dirigeants au sein de la fédération, «La Caf attribue ce genre de récompense à l'association nationale, qui devrait être destinée à tous les acteurs qui ont contribué à la réussite dont la fédération qui a dépensé une grosse part depuis la préparation, durant la compétition jusqu'au dernier match disputé en phase finale. Le Prize money est aussi dédié au développement de la discipline comme le cas dans d'autres pays du continent».