Cote d'Ivoire: Olympiades du coaching éthique 2023 - Le master coach Jean-François Yoman donne les grandes articulations

Le Master coach Jean-François Yoman a donné les grandes articulations de l'édition 2023 des Olympiades du Coaching Éthique.

Les organisateurs des Olympiades du coaching éthique ont tenu une conférence de presse, le vendredi 05 mai 2023, à Abidjan-Riviera pour annoncer la tenue de l'édition de cette année qui aura lieu les 29, 30 juin et 1er juillet prochain dans un hôtel à Abidjan-Marcory.

Selon Jean-François Yoman, commissaire général des olympiades du coaching éthique, cet événement a pour objectif de faire la lumière sur les praticiens du métier du coaching professionnel et leur permettre de montrer leur savoir-faire en matière d'accompagnement professionnel. « Les olympiades du coaching éthique sont une plateforme d'échanges pour célébrer le Coaching professionnel et ses acteurs, faire la promotion du coaching professionnel, faire en sorte à gagner la bataille de la culture de la professionnalisation du métier de coach, acquérir une meilleure connaissance du coaching, de sa pratique et des postures professionnelles éthiques et inculquer la notion de développement personnel aux populations », a-t-il fait savoir. Avant d'indiquer que ces olympiades du coaching éthique permettront de réunir les acteurs du coaching professionnel et créer une interaction avec les passionnés du coaching de développement personnel et les sciences humaines.

Les grandes articulations des olympiades du coaching éthique

La cérémonie d'ouverture le 29 juin, sera suivie dans la journée de partage d'expériences. Outre les coachs aspirants, des intervenants issus des cinq promotions de l'École de coaching éthique d'Abidjan (Ecea) et ceux du Réseau international du coaching éthique (Rice) se succéderont au pupitre pour entretenir le public et les acteurs. Au deuxième jour, à la mi-journée, se tiendra une conférence au cours de laquelle une convention de partenariat sera paraphée entre le Réseau et des Institutions. Dans la soirée, l'on notera la tenue d'une compétition qui mettra aux prises les coachs éthiques et les coachs aspirants. La matinée de la dernière journée sera marquée par un match de gala entre l'équipe féminine du Rice et celle de l'entreprise Endeavour Mining. Puis dans la soirée, il y aura un dîner-gala pour récompenser les compétiteurs, célébrer les 4 ans de l'Ecea, l'an 1 du Rice ainsi que la certification de la promotion de ladite école.