Afrique du Sud: La France a salué l'accord de paix de Pretoria

Addis Ababa — La France a apprécié l'engagement de l'Éthiopie en faveur d'une paix durable dans le pays.

Dans un entretien exclusif avec l'agence des nouvelles éthiopienne, l'ambassadeur de France en Éthiopie, Rémi Maréchaux, a déclaré qu'il est plus courageux de faire la paix que de faire la guerre et nous pensons que depuis la signature de l'accord, celui-ci a été mis en oeuvre progressivement et nous sommes donc très optimistes quant à la consolidation de la paix dans le nord du Tigray.

Un protocole d'accord a été signé entre le gouvernement français et l'Éthiopie pour lancer un projet de 2,5 millions d'euros visant à soutenir et à réhabiliter les services de santé essentiels, en particulier l'hôpital Ab'ala, dans la région d'Amhara, aujourd'hui.

L'ambassadeur de France en Éthiopie et auprès de l'Union africaine, Rémi Maréchaux, et le ministre éthiopien de la santé, la Dr Lia Tadesse, ont signé un protocole d'accord en présence du chef du bureau de la santé de la région Afar, Yasin Habib, afin de lancer le projet de soutien et de réhabilitation des services de soins de santé essentiels dans la région Afar aujourd'hui.

L'ambassadeur Rémi Maréchaux a déclaré à l'Agence des nouvelles éthiopienne que le soutien visait à réhabiliter et à restaurer les services de santé dans la région qui a été touchée par le conflit.

L'ambassade a jusqu'à présent fourni un soutien similaire d'une valeur de 1,5 million d'euros pour l'achat d'équipements médicaux et de services de santé dans les zones touchées par la guerre dans la région d'Amhara, en particulier pour la réhabilitation de l'hôpital spécialisé de Dessie, a ajouté Maréchaux.

Il s'agit de la première étape pour soutenir les efforts de réhabilitation des services de santé affectés par la guerre, a déclaré l'ambassadeur, promettant le soutien continu de son gouvernement cette année encore.

L'ambassadeur a déclaré que l'assistance financière fournie par l'ambassade contribuera au renforcement de l'accord de paix, s'engageant à apporter un soutien de 1,5 million d'euros à l'hôpital d'Adwa dans la région du Tigray.

"Ce soutien de 2,5 millions d'euros est la deuxième étape. Mais notre ambition pour cette année n'est pas seulement de réhabiliter l'hôpital, mais aussi de le reconstruire en mieux. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui, car nous investissons dans une situation humanitaire. Mais, il est très important de préparer l'avenir pour faire de la réhabilitation, de la stabilisation et pour améliorer la situation de la population", a souligné Maréchaux.

À cette occasion, la ministre de la santé, la Dr Lia Tadese, a pour sa part souligné que le deuxième cycle d'aide aux zones touchées par le conflit est crucial pour accélérer le processus de reconstruction dans les zones affectées par la guerre et pour apporter une réponse rapide aux besoins en matière de soins de santé dans ces zones.

Cette aide contribuera grandement à promouvoir les efforts de réhabilitation des services de santé touchés par le conflit, a-t-elle ajouté.

Se félicitant de l'aide apportée, le chef du bureau régional de la santé d'Afar, Hassan Habib, a pour sa part rappelé que cette aide était cruciale pour la région d'Amhara, dont le système de santé a été gravement touché par la guerre.

Le soutien permettra de renforcer la restauration de l'hôpital Ab'ala, qui a la capacité de fournir des services de soins de santé à plus de 300 000 personnes dans la région, a-t-il ajouté.