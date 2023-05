Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - L'insécurité persistante a retardé la mise en oeuvre du P-DDRCS (Tommy Tambwe)

La résurgence de la rébellion du M23 est le principal facteur qui retarde l'opérationnalisation effective du Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation (P-DDRCS). Le coordonnateur national de ce programme, Tommy Tambwe l'a déclaré lors d'une conférence de presse samedi 6 mai, lors d'un atelier de formation des cadres du programme et d'autres partenaires.

« Au Nord-Kivu, nous nous sommes heurtés au problème de la résurgence du M23, qui ne nous a pas permis à ce que nous puissions organiser un plan opérationnel provincial. Lorsque nous avons restitué au gouvernement, nous avons poursuivi en mettant en place un plan de désarmement et de démobilisation. Nous avons eu l'avantage de démobiliser plus de 1530 ex-combattants issus de plusieurs groupes armés et qui étaient basés à Mubambiro », a indiqué le coordonnateur du P-DDRCS

Selon lui, les moyens pour démarrer la réinsertion étaient disponibles. Mais les zones de retour retenues dans le cadre du fonds de cohérence pour la stabilisation étaient les territoires de Masisi et Walikale, où il y avait l'insécurité.

Tommy Tambwe a assuré qu'en attendant, il y a un plan de désarmement et démobilisation qui a été lancé, notamment dans le territoire de Lubero.

« Nous avons dû sursoir pendant un temps. Et maintenant, dans la réflexion, nous sommes en train de travailler sur la partie de Lubero, vers Kirumba. Et il y a un site qui est déjà validé et il y a des rendus qui sont déjà là », a-t-il conclu.