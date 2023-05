Ile Maurice: Découverte de restes de chiens dépecés - 4 Tilapat indignée

C'est une atrocité sans nom qui a été découverte par l'organisation non gouvernementale 4 Tilapat. En effet, plus d'une dizaine de sacs en plastique noir contenant des peaux ou encore des crânes de chiens ont été retrouvés sur un terrain en friche à Sorèze. Cette organisation a alerté les autorités et espère qu'elles prendront les sanctions qui s'imposent.

À hier, des sacs pouvaient encore être vus sur ce terrain à Sorèze, non loin d'une station essence. C'est Linley Moothien, fondateur de cette organisation non gouvernementale militant pour les droits des animaux, qui a informé les autorités de cette découverte sinistre. «J'ai reçu plusieurs informations qu'il y avait une transaction que se faisait avec la chair des chiens dans les régions de Réduit, Moka ou encore Ébène.

Mais c'est la première fois que l'on retrouve des peaux de chiens, sans carcasse et sans viande, dans des sacs noirs.» Il a compté pas moins d'une dizaine de sacs à l'endroit désigné. «Nous ferons une plainte une fois que nous aurons comptabilisé le nombre de peaux de chiens trouvés. » À samedi, la police n'avait effectué qu'un constat de la situation, selon 4 Tilapat.

Pour l'heure, toutes les hypothèses sont envisageables. «Nous savons que certains étrangers apprécient cette chair. Je pense que cela a donné des idées aux Mauriciens. Ils transforment ainsi cette viande et la font passer pour du boeuf ou de l'agneau.» Sans oublier la hausse du prix de la viande, devenue un luxe. On se rappelle de l'affaire de Surinam. En tout cas, ce sujet a de quoi effrayer plus d'un. «On ne sait pas combien de personnes en ont déjà mangé...»

Linley Moothien espère que les autorités prendront cette affaire au sérieux. «Surtout pour la réputation du pays.» Il avance que ce sont des chiens de race qui ont été visés. «Ils sont plus en chair que les chiens de rue.» Nous avons sollicité la Mauritius Society for AnimalWelfare. Celle-ci a pris des renseignements à propos de cette découverte macabre et compte suivre l'affaire de très près.