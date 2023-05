Afrique: Blast BCW remporte deux nouveaux Sabre Africa Awards 2023

Blast BCW s'est encore une fois démarquée sur la scène internationale. Cette agence de relations publiques et de communication a remporté deux nouveaux SABRE Awards et un certificat d'excellence aux prestigieux African SABRE Awards 2023 pour les campagnes #YesWeKann pour les sociétés sucrières Terra et Alteo et #FerToBooster de Business Mauritius.

Les SABRE Africa Awards sont décernés, chaque année, par l'organisation américaine PRovoke Media et l'Association africaine de relations publiques. Ils récompensent les campagnes les plus innovantes et réussies en Afrique et ce, dans plusieurs catégories. Le réseau BCW, auquel Blast est affiliée, a remporté un total de quatre African SABRE Awards.

«C'est toujours avec la même intensité d'émotion, de fierté et d'humilité que nous recevons ces récompenses. Mes pensées vont directement à mon équipe à qui je souhaite dire un grand bravo. Derrière Blast BCW, il y a des gens passionnés, qui aiment leur métier et qui font montre d'ingéniosité et d'un formidable esprit d'équipe.

Je tiens aussi à remercier nos chers clients pour leur confiance car sans eux, nous ne pourrions mener de si belles et passionnantes campagnes», a déclaré la fondatrice et Chief Executive Officer de Blast BCW, Aisha Allee, après l'annonce des résultats, le jeudi 13 avril.