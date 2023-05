Afrique: Projet Africa 2 fibre optique Telma - Madagascar passe à la «vitesse supérieure»

Le plus grand système de câble sous-marin au monde long de 45 000km a atterri à Mahajanga. Le groupe Telma et Vodafone se sont associés pour relier Madagascar à ce premier système de câble conçu pour desservir l'ensemble de l'Afrique en apportant une connectivité internationale, jusqu'à trois milliards de personnes.

Les entreprises et les consommateurs bénéficieront d'une meilleure qualité, d'une plus grande fiabilité et d'un temps de latence réduit pour les services internet, notamment le télétravail, le streaming vidéo haute définition et les applications multimédia. « Tout le monde a droit au haut débit. Plus de vingt régions de Madagascar seront fibrées avec l'arrivée de la fibre optique de 10000km installées dans la Grande île.

C'est le plus grand câble jamais réalisé dans le monde dans toute l'histoire du câble. Il sera opérationnel avant la fin de l'année pour la partie Est soit, à partir de Mahajanga jusqu'à Capetown. Tandis que la partie Ouest sera effective pour l'an prochain, le système sera complet à 100 % vers la fin de 2028. C'est un pas énorme pour le pays et pour la future génération et particulièrement pour Mahajanga», a déclaré l'administrateur directeur général du groupe Telma, Patrick Pisal-Hamida. Telle a été la déclaration de l'administrateur directeur général, jeudi dernier, à la salle de conférence de l'hôtel Baobab Tree à La Corniche Mahajanga, lors d'une rencontre avec le secteur privé et public de Mahajanga et les autorités.

Capacité

Cette nouvelle infrastructure renforcera considérablement la capacité de Telma à répondre aux demandes en forte croissance des services en ligne à Madagascar. Le système de câble 2Africa East, dont fait partie la branche de Mahajanga, sera prêt à être mis en service au quatrième trimestre de cette année 2023. Madagascar possède déjà trois câbles auparavant, mais ce sera le seul raccordé à l'Europe depuis Mahajanga à Amborovy et qui rejoint directement l'Europe par les deux côtés d'Afrique. « La 8e paire de fibre est détenue par le leader mondial de télécom qui est le groupe Vodafone.

C'est l'opérateur qui interconnecte ce câble en Europe avec Madagascar, Il permet d'assurer la connectivité à Madagascar avec Telma et également en Tanzanie, au Sénégal et probablement plus tard avec Mayotte. Il permettra à Telma Madagascar d'augmenter considérablement ses capacités et de fournir une connectivité internet diversifiée et plus sécurisée répondant aux exigences du marché. », a souligné l'administrateur directeur général.

Installation des câbles à Amborovy

Les travaux d'installation des câbles ont débuté le 4 février dernier à Amborovy. Les matériels ont été transportés vers la plage pour procéder à l'installation de la partie terrestre du câble. Une conduite souterraine longue de 10km depuis la plage d'Amborovy vers la station d'atterrissement du câble CLS ou Cable Landing station localisé dans le Datacenter de Telma de Mahajanga d'une profondeur de 1,2 m a dû être creusée pour réaliser cette étape. Le câble sous-marin a été transporté depuis le port par barge, puis il a été tiré depuis la mer vers la plage d'Amborovy au niveau de la BMH (beach Manhole).

Le 6 mars dernier, le navire câblier Ile de Bartz Marseille de la compagnie ASN était venu raccorder la branche 2 Africa Majunga avec le reste du système 2 Africa. Les travaux de réhabilitation de la petite plage pourraient se dérouler au 3e trimestre 2023. La plage d'Amborovy, Ambondrona, Mahavoky sud et nord, Tsaramandroso, le fokontany de Manga et Mahajanga be sont les fokontany concernés par l'installation de ce câble. Des ententes seront prises entre les techniciens et les résidents qui pourraient être perturbés dans l'exécution des travaux qui débuteront en juillet prochain.