Afrique: Réforme douanière - Partage d'expériences entre les pays africains

Madagascar accueille depuis hier jusqu'au 10 mai la 37e réunion du comité de pilotage du Bureau régional de renforcement des capacités de l'OMD dans la partie ESA.

Il s'agit de la deuxième tenue de cette importante réunion des services des douanes de l'ESA dans nos murs. Des représentants de l'administration douanière de 24 pays africains dont Madagascar, prennent part à cette réunion. Elle se focalisera davantage autour de partages d'expériences et de bonnes pratiques tant sur le plan stratégique qu'opérationnel.

Dans cette optique, Madagascar est une bonne destination en raison des réformes entamées au niveau de la douane. L'administration douanière malgache dispose par exemple de 31 programmes de modernisation en cours, entamés depuis deux ans et sont à 45,97% de taux de réalisation, sur lesquels peuvent s'inspirer les pays membres de l'ESA. Ensuite, les améliorations des opérations sont une valeur ajoutée tangible, telles que la récente mise en place d'un centre de liquidation à l'aéroport d'Ivato, pour la rapidité de la circulation des marchandises, la rigueur des contrôles, la fluidité des procédures et la lutte contre la corruption.

Les interventions du bureau des douanes de Nosy Be ayant conduit aux interceptions de trafics et d'infractions douanières seront également au centre des séances de partage. « Pour la région ESA, les enjeux sont importants car elle doit absolument inscrire sa différence et les administrations douanières des 24 pays membres doivent apporter leur contribution pour un développement économique réel de la zone », a fait savoir Andry Ramanampanoharana, Secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances lors de son allocution à l'ouverture de la réunion. « C'est la raison pour laquelle je tiens à remercier ici l'OMD, qui à travers son appui et les différents programmes proposés, permet à chaque administration d'améliorer ses pratiques, ses méthodes et la qualité de services fournis aux usagers », a-t-il continué.

Atouts

La douane malgache se réjouit d'avoir un atout important avec la qualité de la coopération internationale avec l'OMD. Cette coopération renforce les moyens techniques dont elle dispose pour atteindre ses objectifs, dont la teneur se fait déjà sentir comme en témoignent le recouvrement des recettes douanières des dernières années qui dépasse les prévisions. Des responsables régionaux et centraux de l'OMD sont attendus jeudi pour discuter des grandes lignes d'orientation du démembrement de l'OMD dans la partie ESA pour les prochaines années.