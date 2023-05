Madagascar: Basketball - Conférence Ouest - La GNBC remporte la coupe de la ligue

Le championnat de Madagascar N1A hommes pour la conférence Ouest qui s'est joué au complexe sportif rempli comme un oeuf d'Ampisikina à Mahajanga, a pris fin hier, dans une ambiance de fête.

Les joueurs du Club de basketball de la Gendarmerie nationale (GNBC) se sont imposés sur le score de 79 à 77 (16-23, 20-11, 14-16, 29-27) devant les basketteurs de l'Ascut d'Atsinanana. Ils ont ainsi remporté la Coupe de la ligue, appellation du titre remporté par les vainqueurs de la conférence. Ayant mené au score pendant toute la durée des quatre quarts-temps, les joueurs de l'Ascut Atsinanana ont été victimes d'un hold-up parfait bien orchestré par Danz et sa bande.

À 54 secondes de la fin du quatrième quart temps, les joueurs de GNBC ont été menés par 75 à 74 puis 77-74. Sur une dernière attaque pour tuer le match, GNBC a intercepté la balle et sur un contre rapide, Danz a réussi un tir à 3 points pour ramener le score à 77 partout. À six secondes de la fin du match, alors qu'Ascut détient la balle après un dernier temps mort, une nouvelle interception de GNBC, matérialisée par un contre rapide, a scellé le sort du match lorsque GNBC a marqué 2 points de plus ramenant le score à 79-77.

Sonnette d'alarme

La conférence Ouest peut être qualifiée de « conférence de formalité » car il ne reste plus que quatre clubs restants pour se battre. Les quatre clubs présents, à savoir Ascut d'Atsinanana, GNBC d'Analamanga, MBC d'Atsinanana et AS de Fanalamanga sont qualifiés d'office en élite 8 qui se jouera, du 28 septembre au 8 octobre, au Palais des sports de Mahamasina à Antananarivo.

Sebam et MB2All ne seront pas de la partie cette année. L'AS Fanalamanga d'Alaotra-Mangoro s'est adjugé la troisième place en battant MBC d'Atsinanana sur le score de 75-74. Face à l'absence de deux gros calibres du basketball malgache comme SEBAM et MB2ALL, des voix commencent à se lever et demandent à la FMBB de prendre des mesures radicales pour ne pas tuer les autres clubs. Jean Claude Rakotomalala, président de MB2All a expliqué que « nous avons pris la décision de ne pas envoyer à Mahajanga nos joueurs masculins de première division.

La raison est simple, nos joueurs clés ont été recrutés par de gros clubs et nous ne pouvons rien y faire. Nos investissements en formant nos jeunes joueurs jusqu'à leur majorité sont tombés à l'eau face à la puissance financière des grosses boites ». Et Jean Claude Rakotomalala de conclure: « Nous demandons à la FMBB d'augmenter le prix de la mutation pour préserver les investissements des clubs formateurs. Nous exigeons aussi que chaque club qui participera en N1A, ait des pépinières de toutes les catégories d'âge de U12 à U20. »

Classement

- Vainqueur: GNBC Analamanga

- Deuxième: ASCUT Atsinanana

-Troisième: AS FANALAMANGA Alaotra Mangoro

-Quatrième: MBC Atsinanana