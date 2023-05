Madagascar: Parkour - Coupe du monde - Les deux traceurs malgaches prêts à en découdre

Madagascar sera représenté par deux traceurs passionnés de sport extrême à la coupe du monde de parkour qui aura lieu du 19 au 21 mai à Montpellier.

A dix jours de la compétition, Madagascar participe à la Coupe du monde de parkour, organisée par la Fédération internationale de gymnastique (FIG), dans le cadre du Festival international des sports extrêmes (FISE). Il s'agit du troisième plus grand rendez-vous sportif en France, qui se déroulera du 19 au 21 mai prochain à Montpellier. La Grande île alignera deux traceurs professionnels, Faliniaina Antonio et Toky Ranaivomanana, pour cette joute mondiale.

Nos porte-fanions participeront dans deux catégories, le Freestyle, une course libre et le Speed run, une course de vitesse avec des obstacles. Faliniaina Antonio est déjà en France, tandis que Toky Ranaivomanana prévoit de quitter le pays dimanche prochain. « Le but de cette participation est de représenter le pays à une échelle internationale. Ce serait aussi un moyen pour nous de parler de Madagascar auprès des nombreux athlètes de haut niveau qui seront présents, afin de les inviter à venir à Madagascar et pourquoi pas réaliser un projet ensemble », a déclaré Faliniaina Antonio, président de l'association Traceur Gasy.

Nos jeunes athlètes participeront pour la deuxième fois à cette compétition, après l'édition précédente. « La préparation se déroule comme il se doit, et je suis prêt à défendre l'honneur du pays lors de ce tournoi », a souligné Toky. « Malgré les obstacles et les difficultés financières, nous sommes déterminés à donner le meilleur de nous-mêmes pour exprimer nos talents et montrer ce dont les jeunes malgaches sont capables. Nous sommes très heureux de pouvoir assister à cet événement unique afin de représenter fièrement Madagascar », a souligné Faliniaina.

En effet, suite à la demande de soutien financier des athlètes, le comité olympique malgache prendra en charge le billet d'avion de Toky. Lancé pour la première fois en 1997, le FISE est devenu au fil des années l'événement le plus populaire de la ville de Montpellier. Cet événement incontournable de l'agenda des sorties de la région accueille à chaque édition plus de 500 000 spectateurs, et réunit plus de 54 nationalités, avec environ 2 000 participants. En plus du Parkour, six autres disciplines, à savoir le BMX Freestyle Park, le BMX Flatland, le Skateboard, le Roller Freestyle, la Trottinette freestyle et le Breaking seront au programme pendant l'évènement.