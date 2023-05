Madagascar: PK.0 Soarano - Vero Ranaivoson livrera un live évangélique

La vie devient de plus en plus difficile : différentes sortes de maladies atteignent le corps, le coeur mais surtout l'âme de l'Homme. Le monde est en perdition. La meilleure solution est de se tourner vers l'Eternel.

Il est le seul à pouvoir guérir. « Louez le Seigneur, tous les peuples ; fêtez-le, tous les pays ! Son amour envers nous s'est montré le plus fort ; éternelle est la fidélité du Seigneur ! » (Psaume 117(116),1.2.). Des versets significatifs pour l'artiste car partout où elle va, où qu'elle soit, Vero Ranaivoson glorifie Dieu le tout puissant. Et par-dessus tout, elle chante, en prêchant la bonne parole.

La Diva évangélique livrera un grand concert le 4 juin 2023 prochain au PK0 Soarano à partir de 14h30. « Le but est de rassembler tout le monde et de prier ensemble ». Ainsi, la chanteuse interprétera ses cantiques, à savoir Natsanganao, Mpandresy mandrakizay... En les écoutant, la main sur le coeur, les yeux fermés, les adeptes de la musique évangélique seront servis. Ils s'en sortiront plein de grâce. A part le collectif Shiyr et La jeune Bodokely qui se partageront les planches, des invités surprises seront de la partie.

Donc le live durera au moins deux heures. Vero Ranaivoson ne sera pas à son premier coup de maître. Ses six années de carrière musicale sont les preuves tangibles de sa montée en puissance. Tout cela, bien entendu grâce au Seigneur qui est et sera son berger. La femme a non seulement offert, mais a aussi été invitée à des lives dans différents lieux de la Capitale. Elle est écoutée, ses chansons sont des hymnes de motivation pour les croyants.