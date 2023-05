Madagascar: Festival de Cine Africano de Tarifa - FCAT - Lova Nantenaina et Luck Razanajaona primés

Sitabaomba et Disco Africa ont reçu le prix du FCATLAB 2023, lors du festival de ciné Africano FCAT. Sitabaomba de Lova Nantenaina et Disco Africa de Luck Razanajaona ont brillé pendant cette vingtième édition de ce rendez-vous cinématographique.

Spécialisé dans les cinémas d'Afrique et de ses diasporas, l'événement s'est tenu du 28 avril au 7 mai en Espagne et au Maroc. Les deux cinéastes sont toujours présents dans presque tous les grands festivals du monde en espérant que le cinéma de Madagascar y prenne sa place et qu'il soit considéré dans la Grande île.

Manga Mania Festival : Rendez-vous en juillet

Pendant deux jours, les mangaistes seront servis au gymnase couvert d'Ankorondrano.

Les 22 et 23 juillet. Manga mania festival rassemblera les passionnés de mangas, d'idoles asiatiques et même de jeux vidéo. Des activités liées aux cultures asiatiques, japonaises, chinoises et coréennes rempliront la programmation. Les expositions mises à part, plusieurs démonstrations et concours feront partie du programme. Les démonstrations de danses originaires de Corée du Sud appelées « Kpop » sont également à l'ordre du jour.