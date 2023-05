Madagascar: Nanisana - Deux voleurs de téléphone lynchés par la foule

Une foule en colère a lynché deux individus dans le quartier de Nanisana, la semaine dernière. Ces deux hommes ont été roués de coups et blessés. Ils venaient de voler le téléphone d'un jeune homme.

« Aux environs de 20 heures, un jeune homme est accouru devant mon épi-bar pour demander de l'aide. Il nous a informés que quatre hommes venaient de lui arracher son téléphone portable dans un coin à proximité de mon bar», témoigne une propriétaire d'un épi-bar. « Ayant entendu les cris de la victime, des hommes sont venus au secours de cette dernière et ont pu appréhender les deux voleurs», a-t-elle ajouté.

« Accusés d'avoir volé le téléphone, ils ont été battus et piétinés par quelques hommes du quartier», poursuit la dame. Toujours selon cette dernière, les voleurs ont été encerclés par la foule après leur capture. Ils ont été sévèrement corrigés puis remis au poste des forces de l'ordre. L'un a perdu deux dents et présente plusieurs ouvertures à la tête. L'autre voleur, quant à lui, présente des blessures et un traumatisme à la tête. Face à la foule, sans se faire prier, les deux malfrats ont reconnu les faits qui leur sont reprochés.

« Ces voleurs ne sont pas d'ici, ils viennent du quartier d'Ampasampito et d'Amboditsiry », raconte un autre témoin. Le quartier de Nanisana a été très calme pendant un certain temps grâce au renforcement des patrouilles des forces de l'ordre. Cette histoire a créé un sentiment de peur pour certains habitants, surtout ceux qui rentrent tard la nuit. Les habitants craignent que les vols à la tire et les cambriolages reviennent, surtout pendant la nuit. La police rappelle aux citoyens que s'ils arrivent à mettre la main sur un malfrat, ils doivent le conduire dans les locaux des services de sécurité.