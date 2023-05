Madagascar: Plus de changement, Ludy Soa et Nathan vont monter sur la scène du Cc Esca, le 20 mai à partir de 14h30

Arrivés au pays, les deux chouchous de Pascal Obispo, lors de The Voice 2020, ont rencontré la presse, hier, dans la matinée, au Radisson Ambatonakanga. Le temps de passer aux confidences. « Nous sommes tous les deux les auteurs », réagit Ludy à une question sur, qui écrit les paroles de leurs chansons. Parce que le duo va chanter un titre en malgache, « Malala », durant ce concert.

Un titre de leur cru, « Il y en a d'autres mais on veut que ça reste une surprise », prévient-t-elle. Un featuring avec Donné Andriambaliha, virtuose de la cithare tubulaire, sera aussi inscrit dans le programme de la représentation. Ce seront donc deux heures de récital. Avec des musiciens dont certains sont reconnus dans le monde du jazz tananarivien. Des chansons en français, en malgache et en anglais, il y en aura pour tous les goûts.

« On tient vraiment à ce que la culture malgache soit mise en avant », ajoute Nathan. Soa Off, nom de scène du duo, tient à clarifier les choses. Puisque ces derniers temps, utiliser la carte de l'exotisme des pays tropicaux est devenu un cachet marketing dans les concours de télécrochet en France. Histoire aussi de grappiller quelques votes de la diaspora et le soutien de tout un peuple. Ce ne sera pas Pascal Obispo qui démentira le talent des deux artistes.

En 2020, Ludy Soa et Nathan ont participé au concours The Voice, leur performance a séduit l'un des meilleurs paroliers de France de ces cinquante dernières années, Pascal Obispo. Qui a entre autres composé l'album « Ce que je sais » (1998) de Johnny Hallyday, a collaboré avec Céline Dion, Youssou N'dour, Lionel Richie... Le duo malgache a fini par être éliminé dans l'épreuve du « K.O ». Cependant, l'interprète de « Tombé pour elle » et « Millésime » leur a promis une collaboration au sortir du concours.