Madagascar: Centrale d'Ambohimanambola - Les 105 MW additionnels disponibles d'ici fin 2023

La Jirama n'aura plus de problème de manque d'électricité, une fois que l'extension de la centrale thermique d'Ambohimanambola sera achevée. Cette centrale produira de l'énergie à moindre coût, selon Marco Spotti, project manager de Trigo Energy.

La capacité de production de la Jirama pour le RIA (Réseau interconnecté d'Antananarivo) arrive à saturation. L'extension de la centrale d'Ambohimanambola permettra de pallier au manque d'électricité dans la capitale, face à l'accroissement continu de la demande, selon le ministère de l'Energie et des Hydrocarbures (MEH). En effet, ce département a investi pour permettre à cette centrale thermique de produire jusqu'à 105 MW d'électricité, à partir de fioul à faible taux de soufre.

« Le coût de production d'électricité sera moindre, par rapport à ceux des productions qui passent par les partenaires externes, comme il s'agit d'un investissement direct du MEH. L'objectif réel est de réduire le prix du KWh et de pallier aux problèmes de manque d'énergie. Les travaux pour cette extension ont commencé il y a 6 mois. La nouvelle centrale sera 100% opérationnelle vers la fin de cette année. Mais compte tenu de l'urgence, les groupes vont pouvoir fonctionner petit à petit », a indiqué Marco Spotti, project manager de Trigo Energy, l'entreprise chargée de mettre en oeuvre le projet d'extension de la centrale thermique.

Réduction des coupures

Selon les promoteurs du projet, la nouvelle centrale de 105 MW permettra de mettre fin au délestage. « Il faut savoir que les coupures peuvent avoir deux causes majeures. Le premier est lié à l'insuffisance de production, obligeant la Jirama à appliquer des coupures programmées ou délestages dans les différents quartiers. Le second est, par contre, d'ordre technique, pouvant être lié à des pannes ou à des incidents sur le réseau de distribution. Avec la production des 105 MW supplémentaires, le problème d'insuffisance de production pour le RIA sera entièrement résolu », ont-ils expliqué.

A noter que le projet d'extension concerne l'installation d'une nouvelle centrale de production d'électricité à travers la mise en place de 7 moteurs de 15 MW, chacun fonctionnant par énergie thermique soit par fioul. « Face à la saturation en termes de production électrique à Antananarivo, la centrale en cours de travaux, permettra de donner du souffle, de la puissance disponible complémentaire et va amplement suffire à stopper les problèmes de délestage pour manque d'électricité dû au surcroît de consommation de la population », a affirmé Marco Spotti.

Travaux

Selon Trigo Energy, les travaux menés dans le cadre du projet concernent d'anciennes installations de la Jirama et d'autres exploitants privés dont le contrat a été résilié. Depuis le début des travaux, il y a six mois, la majeure partie des gros oeuvres est prête. Près de 400 tonnes de bétons y ont été coulés pour chaque installation de moteur. Selon les explications, compte tenu de l'urgence actuelle, deux groupes seront installés dans un premier temps, ensuite trois et ainsi de suite selon l'évolution des travaux.

Pertinence

D'après Marco Spotti, l'aménagement de la nouvelle centrale thermique est la meilleure option, pour répondre aux besoins actuels. D'après ses dires, une centrale solaire aurait nécessité plus de temps et une surface plate de 140 Ha, pour produire ces 105 MW. En outre, une centrale hydraulique aurait coûté 25 à 30 fois plus chères.

Outre ces avantages en termes de temps et de coûts d'investissement, cette nouvelle centrale thermique d'Ambohimanambola sera la première à disposer d'un système d'analyse de l'air ambiant, en temps réel. Ce système permet d'optimiser le réglage des moteurs et de réduire la pollution. Bref, la nouvelle centrale en cours d'aménagement à Ambohimanambola offre plusieurs avantages et devrait résoudre définitivement l'insuffisance de production sur le RIA.