Madagascar: Des Barea obtenant gain de cause

Tout est bien qui finit bien dans cette affaire de répartition du pactole offert aux Barea. Ils ont donc obtenu la plus grosse part de cet argent après qu'ils aient élevé la voix et que leur cause ait été soutenue par les nombreux supporters scandalisés par la situation.

Le revirement de la fédération malgache de football rétablit une certaine justice et constitue un encouragement pour nos Barea, joueurs et staff technique qui sont les principaux artisans de cette épopée au championnat d'Afrique des nations 2023 en Algérie.

Des Barea obtenant gain de cause

Après la CAN 2019 où les Barea avaient conquis leur place parmi l'élite du continent, le football malgache a commencé une lente descente aux enfers. Notre équipe a trébuché plusieurs fois lors des éliminatoires des différentes compétitions auxquelles elle a participé. Elle a bu le calice jusqu'à la lie et malgré les défaites successives, les supporters n'ont jamais perdu espoir car le football malgache regorge de talents.

Le championnat Pro league le montre à l'envi. C'est dans ce vivier que l'entraîneur des Barea Chan a puisé. Il a réussi à les mobiliser et a constitué une équipe au moral conquérant. Il les a parfaitement dirigés et le résultat est remarquable Ils sont arrivés sur la troisième marche du podium et suscité l'espoir d'un renouveau du football malgache. Cet exploit s'est accompagné du versement d'une cagnotte de 500.000 dollars au football malgache. C'est la fédération qui s'est chargée de sa répartition.

Elle a donné 30% aux joueurs qui se sont sentis lésés. Ils ont crié au scandale et les supporters ont joint leur voix à la leur. Le président de la république a pris fait et cause pour eux et a demandé à la FMF de revenir sur sa décision. C'est ce qui a été fait. Les Barea vont recevoir 50% de l'argent.. Dans l'optique d'un maintien du football malgache au sommet, cette décision devrait s'appliquer à chaque victoire de nos représentants dans des compétitions internationales.