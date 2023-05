Madagascar: Omnisport - Fihezama célèbre son 75e anniversaire

Fondée en 1948, Fihezama souffle ses 75 bougies. L'association souhaite marquer cet événement d'une manière spéciale.

Regroupant actuellement plus de 23 000 jeunes à travers Madagascar, l'association omnisport et culturelle Fitaizana ny Herin'ny Zatovo Malagasy (Fihezama) célèbre cette année son 75e anniversaire. Une journée mémorable a été organisée la semaine dernière au Fofikri Ilafy à l'occasion de ce jubilé. Les 57 disciplines de l'association, comprenant les anciens et les nouveaux membres, y ont été représentées.

La grande famille s'est rassemblée dans une ambiance conviviale lors de cette festivité. Comme chaque année, l'association Fihezama a débuté la saison par une action communautaire et citoyenne : le reboisement. Cette année, un record de 800 membres s'est mobilisé pour mettre en terre des centaines de jeunes plants.

C'était d'ailleurs le coup d'envoi des célébrations du 75e anniversaire. « Au cours des cinq dernières années, 14 nouvelles disciplines ont rejoint la Fihezama. Au total, l'association compte 57 disciplines sportives et culturelles. Ces dernières années, nous avons observé un engouement particulier de la part des adhérents à travers les différentes activités. Certaines disciplines ont également pu reprendre leur souffle », a fait savoir Falinirina Randretsa, le président national de Fihezama. Un festival d'arts martiaux et de culture clôturera cette célébration au Palais des Sports Mahamasina le 11 novembre 2023, avec la participation de toutes les disciplines affiliées. En attendant, chaque discipline termine son championnat Fihezama et poursuit ses activités. Pour le kick-boxing, un gala international avec les îles voisines est programmé pour ce mois de mai.

Fondée en 1948, l'association Fihezama a obtenu l'agrément du ministère des Sports en 1962. C'est en 1960 que le nom a été officiellement adopté. La première participation internationale a eu lieu en 1970 dans la discipline du football. Les athlètes du Fihezama ont toujours participé à des compétitions internationales, et certains d'entre eux sont devenus des athlètes de haut niveau grâce à l'association. « L'objectif de l'association est d'éduquer les jeunes et de les aider à avoir un avenir meilleur. Cependant, cela ne serait pas possible sans la collaboration des parents, des établissements scolaires et des associations religieuses », a conclu le président.