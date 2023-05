Burkina Faso: Valorisation du patrimoine culturel - Le chef de l'Etat échange avec les Trésors humains vivants

Le Président de la Transition, chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience, le lundi 8 mai 2023, les Trésors humains vivants (THV) du Burkina Faso.

La délégation est venue remercier le chef de l'Etat, pour la distinction au grade de Chevalier de l'Ordre du mérite auquel ils ont été élevés en tant que personnes détentrices de savoirs et de savoir-faire authentiques dans le domaine de la culture lors de la 20e édition de la Semaine nationale de la culture. Selon le porte-parole des THV, Me Titinga Fréréric PACERE « ces Hommes qui concentrent le savoir, la connaissance, la culture », trouvent en cette distinction une reconnaissance de leur oeuvre et en cette audience, un honneur à leur égard.

« Pour l'essentiel, nous avons été honorés, pour la première fois depuis la création des Trésors humains vivants, il y a 10 ans, de rencontrer notre chef de l'Etat. Cela nous encourage à tout faire pour préserver notre patrimoine culturel », s'est réjoui Me Titinga Frédéric PACERE. « L'homme africain est d'abord culture. En raison de cela, si on a institué les Trésors humains vivants, c'est justement qu'ils incarnent la culture mais surtout qu'ils fassent connaître la culture, qu'ils développent la culture, qu'ils enseignent la culture », a indiqué le porte-parole.

Dans cette logique, les THV ont la mission de travailler à former une relève pour participer davantage à la promotion de la culture et des savoir-faire culturels. Au cours de cette audience, les THV ont remis au chef de l'Etat, des présents issus de leur savoir-faire et symbole de leur contribution à l'effort de guerre. Les Trésors humains vivants sont des personnes possédant un haut niveau de connaissances et de savoir-faire pour interpréter et recréer les éléments spécifiques du patrimoine immatériel de notre pays.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso